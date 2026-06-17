Συναγερμός στον Λευκό Οίκο για τη μητέρα του ήρωα Βοζίνια

Στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το ματς ολοκληρώθηκε με την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026, καθώς η Ισπανία έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο. Οι Αφρικανοί είχαν μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία κι έναν εντυπωσιακό γκολκίπερ για ήρωα κάτω από τα δοκάρια. Τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια!

Τι κι αν η Ισπανία είχε 27 τελικές και ταυτόχρονα συντριπτικά ποσοστά κατοχής της μπάλας, το Πράσινο Ακρωτήριο έκανε την μεγάλη έκπληξη, με τον Βοζίνια να είναι ανίκητος στην εστία. Ο γκολκίπερ κατέβασε τα... ρολά όταν χρειάστηκε, με το φινάλε της αναμέτρησης να τον βρίσκει με συνολικά 7 επεμβάσεις όπου τα αντίστοιχα xgoals των Ισπανών για τις συγκεκριμένες φάσεις ήταν 1.46.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο ίδιος ξέσπασε σε λυγμούς, αποκαλύπτωντας πως η μητέρα του δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί του στον αγώνα, λόγω οικονομικών προβλημάτων που την σταμάτησαν από το να βγάλει βίζα για τις ΗΠΑ.

Αυτά τα λόγια ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά και η αντίδραση που ακολούθησε από την αμερικανική κυβέρνηση απέδειξε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να έχει θέση στον αθλητισμό.

Vozinha arrived at the World Cup as a symbol greater than Cape Verde’s own debut. pic.twitter.com/eZ4KLA879r — Seventh Pope (@foundallsaint) June 16, 2026

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε επισήμως ότι ενεργοποίησε διαδικασία κατεπείγουσας διευκόλυνσης για την οικογένεια του Bοζίνια, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση και το «CNN» οι συγγενείς ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στη διοργάνωση δικαιούνται ειδική μεταχείριση σε περιπτώσεις επείγουσας έκδοσης βίζας και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές με την οικογένεια του τερματοφύλακα.

Το βασικό εμπόδιο είναι ότι η μητέρα του δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή έγκυρο διαβατήριο. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες ώστε να επισπευσθεί η έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και να μπορέσει να βρεθεί στις εξέδρες του επόμενου αγώνα απέναντι στην Ουρουγουάη.

🚨🚨 LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN ESSAYE DE FAIRE VENIR LA MÈRE DE VOZINHA, GARDIEN DU CAP-VERT 🇨🇻, AUX ÉTATS-UNIS 🇺🇸 !!! 🤩



Cette dernière n’a pas pu se rendre en Amérique 🇺🇸 à cause du prix à payer pour le visa.



Pour rappel, le Cap-Vert 🇨🇻 est l'un des 50 pays dont les… pic.twitter.com/qcp3lbc5xH — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

H αντίδραση του Κασίγιας για τον αειθαλή Βοζίνια

Το παιχνίδι της ζωής άφησε άφωνους ακόμη και μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν το ποδόσφαιρο, με τον Ίκερ Κασίγιας να μην κρύβει τον θαυμασμό του για όσα παρουσίασε ο βετεράνος τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, σχολιάζοντας την εμφάνισή του, αποθέωσε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς.

«Ως τερματοφύλακας, αναγνωρίζεις αμέσως τέτοιες βραδιές, όταν μοιάζει να εξαρτώνται τα πάντα από έναν μόνο άνθρωπο», δήλωσε ο Κασίγιας.

Στη συνέχεια, τόνισε πως ο Bοζίνια πραγματοποίησε μία από εκείνες τις εμφανίσεις στις οποίες ο αντίπαλος παύει να σκέφτεται τακτικές, κινήσεις ή ακόμη και το τελείωμα των φάσεων, καθώς αντιλαμβάνεται ότι απέναντί του βρίσκεται ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Ο θρυλικός αρχηγός της Ισπανίας επισήμανε ότι η ομάδα του έκανε πολλά πράγματα σωστά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και βρήκε χώρους, όμως το τελευταίο βήμα συναντούσε διαρκώς την απίθανη παρουσία του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο Κασίγιας στάθηκε ιδιαίτερα στον συγχρονισμό και τις αντιδράσεις του, εξηγώντας ότι σε ορισμένες φάσεις μία κίνηση του χεριού, ένα άγγιγμα με τα δάχτυλα ή μια ανεπαίσθητη διόρθωση της θέσης του σώματος μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ήταν αρκετά για να αποτρέψουν ένα σχεδόν βέβαιο γκολ.

athletiko.gr