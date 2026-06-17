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Αγγλία-Κροατία: Ματσάρα στο Ντάλας που μπορεί να κρίνει την πρωτιά

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγγλία-Κροατία: Ματσάρα στο Ντάλας που μπορεί να κρίνει την πρωτιά

Ντέρμπι στο 12ο όμιλο

Σπουδαία αναμέτρηση στο Ντάλας για την πρεμιέρα του 12ου ομίλου, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Κροατία (23:00, ΕΡΤ2) σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ματς έως τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τα «τρία λιοντάρια» έχουν τον πρώτο λόγο για την πρωτιά στον όμιλο, όμως, ποιος μπορεί να υποτιμήσει τη «χρβάτσκα» που στα τελευταία δύο τουρνουά μετράει μια παρουσία σε τελικό (ήττα με 4-2 από τη Γαλλία) και ημιτελικό (ήττα 3-0 από την Αργεντινή). Δεδομένα λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης από την πρώτη δυάδα έχουν Γκάνα και Παναμά.

Στο στρατόπεδο της ομάδας του Τόμας Τούχελ υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για κάτι καλό. Η Αγγλία έχει εξαιρετικά φουρνιά, κανείς δεν διαφωνεί με αυτό, αλλά θα χρειαστεί την κρίσιμη στιγμή να παρουσιαστεί ώριμη, έτοιμη και αποφασισμένη να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Στη διοργάνωση του 2018 έφτασε στα ημιτελικά, στο Euro του 2020 μέχρι τον τελικό, στο Μουντιάλ του 2022 έως τα προημιτελικά και στο Euro του 2024 ξανά μέχρι τον τελικό. Συνεχώς φτάνει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό και άπαντες εντός της ομάδας θέλουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο να επαναλάβουν την επιτυχία του 1966, κοινώς «να το φέρουν σπίτι».

Ο Γερμανός τεχνικός είδε τον Τίνο Λιβραμέντο να βγαίνει νοκ άουτ από τη διοργάνωση εξαιτίας τραυματισμού στη γάμπα, καλώντας έτσι τον Τρέβορ Τσάλομπα που ενσωματώθηκε στην αποστολή.

Στην αντίπερα όχθη, αυτό το Μουντιάλ μοιάζει το «Last Dance» για την φουρνιά της Κροατίας που είναι με διαφορά η πιο πετυχημένη στην ιστορία της.

Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του μεγάλου αρχηγού, Λούκα Μόντριτς αλλά και των Ίβαν Πέρισιτς και -πιθανότατα- Αντρέι Κράμαριτς. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί καθώς και το συμβόλαιο του προπονητή Ζλάτκο Ντάλιτς ολοκληρώνεται μετά το τέλος της διοργάνωσης και παραμένει αβέβαιο το αν θα επεκταθεί.

Ο πρώτος στόχος της Κροατίας είναι η πρόκρισή της στους «32» και ξέρει πως θα έχει κάνει το πρώτο βήμα γι' αυτό, εφόσον δεν ηττηθεί από το φαβορί του ομίλου που είναι η Αγγλία. Ο 59χρονος τεχνικός δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες και θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί αντιμέτωπες 11 φορές, με την Αγγλία να έχει πάρει τη νίκη σε έξι ματς, η Κροατία σε τρία, ενώ δύο παιχνίδια έχουν έρθει ισόπαλα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ - Ρις Τζέιμς, Γκέχι, Κόνσα, Ο’Ράιλι - Άντερσον, Ράις - Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον - Κέιν.

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς - Σούταλο, Βούσκοβιτς, Γκβάρντιολ - Στάνισιτς, Κόβασιτς, Π. Σούτσιτς, Πέρισιτς - Μόντριτς, Μπατούρινα - Μούσα.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

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World Cup 2026

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