Κυνική Αυστρία, τιμώρησε τα λάθη της Ιορδανίας και ξεκίνησε με νίκη

Η Αυστρία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 3-1 της μαχητικής Ιορδανίας στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή της, αλλά αξιοποίησε στο έπακρο τις στιγμές της και έδειξε την εμπειρία που διαθέτει.

Η Ιορδανία, στο πρώτο της παιχνίδι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπήκε με θάρρος, δημιούργησε φάσεις και ισοφάρισε δίκαια στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Παρέμεινε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα, όμως δύο κρίσιμες φάσεις -το αυτογκόλ στο 76' και το πέναλτι στο 90'+12'- έγειραν οριστικά την πλάστιγγα.

Για την Αυστρία, πέρα από το αποτέλεσμα, το σημαντικότερο ήταν ότι βρήκε λύσεις όταν το παιχνίδι δυσκόλεψε. Και τώρα, με ψυχολογία και καθαρό τρίποντο, πηγαίνει στο μεγάλο ραντεβού με την Αργεντινή του Μέσι.

Το ματς

Η Ιορδανία μπήκε πιο ζωηρά στο παιχνίδι και απείλησε πρώτη με τον Χαντάντ στο 2', ενώ στο 22’ άγγιξε το γκολ με την κεφαλιά του Ολουάν που σταμάτησε στο δοκάρι. Η Αυστρία, παρότι δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, χτύπησε στο 20': Ο Σμιντ βρήκε χώρο και με άψογο δεξί σουτ άνοιξε το σκορ!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ιορδανία να βρίσκει αυτό που κυνηγούσε από το πρώτο μέρος. Στο 50', μετά από γρήγορη μετάβαση, ο Ολουάν μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε στο δοκάρι και μέσα, γράφοντας το 1-1 και σημειώνοντας το πρώτο γκολ της χώρας του σε Μουντιάλ. Η Αυστρία προσπάθησε να αντιδράσει και στο 67' πίστεψε ότι πήρε ξανά προβάδισμα με τον Αρναούτοβιτς, όμως το VAR ακύρωσε το γκολ για χέρι του Πος στη δημιουργία της φάσης.

Η λύση για την ομάδα του Ράνγκνικ ήρθε στο 76'. Μετά από κόρνερ του Σάμπιτσερ, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Αλ-Αράμπ, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα για το 2-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αυστρία διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι, κράτησε την Ιορδανία μακριά από την περιοχή της και περίμενε την ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς.

Αυτή ήρθε στο 90'+12'. Ο Ομπάιντ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, το VAR επιβεβαίωσε την παράβαση και ο Αρναούτοβιτς εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 μέτρα, διαμορφώνοντας το 3-1 και κλειδώνοντας το πρώτο τρίποντο της Αυστρίας στη διοργάνωση.