Η πρωταθλήτρια Αργεντινή είναι εδώ και ο βασιλιάς της σε τρελά κέφια

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ, επικρατώντας 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο, σε μία βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στον Λιονέλ Μέσι.

Στο ιστορικό του 200ό παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής, ο 39χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία ακόμη μυθική παράσταση, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και φτάνοντας τα 16 γκολ στη διοργάνωση, όσα και ο Μίροσλαβ Κλόζε, στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών.

Το ματς:

Ο Λιονέλ Σκαλόνι παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-4-2, με τους Ντε Πολ και Αλμάδα να κινούνται στις πλευρές, τον Λαουτάρο Μαρτίνες στην κορυφή και τον Μέσι να απολαμβάνει απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Η Αλγερία παρουσιάστηκε ιδιαίτερα σκληρή, μπήκε δυνατά στις μονομαχίες και για αρκετό διάστημα κατάφερε να περιορίσει την ανάπτυξη της «Αλμπισελέστε».

Ο ρυθμός ήταν φρενήρης στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν δίχτυα αλλά να μην πανηγυρίζουν. Αρχικά, ο Μέσι σκόραρε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ λίγο αργότερα την ίδια τύχη είχε και το τέρμα του Σαϊμπί για την Αλγερία.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν άργησε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 17ο λεπτό, βρήκε τον απαραίτητο χώρο έξω από την περιοχή και δοκίμασε το αριστερό του πόδι, με τον Λούκα Ζιντάν να φέρει σημαντική ευθύνη, καθώς η μπάλα πέρασε ουσιαστικά μέσα από τα χέρια του για το 1-0.

Το προβάδισμα αυτό αρκούσε για να δώσει ηρεμία στην Αργεντινή, η οποία συνέχισε να διαχειρίζεται το παιχνίδι έχοντας ως σημείο αναφοράς τον αρχηγό της. Οι συμπαίκτες του αναζητούσαν συνεχώς τον Μέσι, γνωρίζοντας πως κάθε κατοχή του μπορούσε να δημιουργήσει ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα.

Στο 60', ο ΜακΆλιστερ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, ο Ζιντάν δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Μέσι, πιστός στο ένστικτο του μεγάλου σκόρερ, ακολούθησε τη φάση και από κοντά έγραψε το 2-0.

Η παράσταση ολοκληρώθηκε στο 76'. Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» υποδέχθηκε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα κλασικό τελείωμα Μέσι, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ζιντάν, διαμόρφωσε το τελικό 3-0, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την παγκόσμια πρωταθλήτρια να ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία υπεράσπισης του στέμματός της και τον άνθρωπο που την οδήγησε στην κορυφή του κόσμου να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι, στα 39 του χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής ιστορίας!

Οι ενδεκάδες:

Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μοντιέλ (Μολίνα 46'), Ρομέρο (Οταμέντι 80'), Μαρτίνες, Μεντίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Αλμάντα (Γκονζάλες 55'), Μέσι (Παζ 80'), Λαουτάρο (Άλβαρες 55').

Αλγερία (Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μάζα (Τζερούκι 81'), Μπουνταουί (Αουάρ 64'), Μπενταλέμπ (Μπουλμπίνα 81'), Μούσα (Μαχρέζ 64'), Σαϊμπί, Γκουιρί (Αμούρα 64').