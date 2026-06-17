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Διπλός Χάαλαντ και ξεκίνημα με το δεξί για τη Νορβηγία κόντρα στο Ιράκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Διπλός Χάαλαντ και ξεκίνημα με το δεξί για τη Νορβηγία κόντρα στο Ιράκ

Οι Σκανδιναβοί είχαν όπως πάντα για μεγάλο τους πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ

Η Νορβηγία επέστρεψε σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια και συνδύασε την επιστροφή της με νίκη, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Σκανδιναβοί είχαν όπως πάντα για μεγάλο τους πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του και άνοιξε λογαριασμό σε τελική φάση Μουντιάλ.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράκ, που αγωνίστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, στάθηκε εξαιρετικά για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης και έβαλε δύσκολα σε μία πολύ ποιοτική ομάδα.

Το ματς:

Η Νορβηγία μπήκε νωχελικά στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε να κουβαλά αρκετό άγχος στα πρώτα λεπτά της επιστροφής της σε Μουντιάλ. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η εξαιρετική τακτική προσέγγιση του Ιράκ, το οποίο πίεσε ψηλά, δεν κλείστηκε πίσω και δυσκόλεψε αφάνταστα την ανάπτυξη των Σκανδιναβών.

Μέχρι το πρώτο hydration break, οι παίκτες του Σολμπάκεν δεν είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν κάποια σημαντική ευκαιρία. Ο Έντεγκαρντ ήταν ασφυκτικά μαρκαρισμένος, η μπάλα δεν έφτανε με καλές προϋποθέσεις στους Χάαλαντ και Σόρλοθ, ενώ το Ιράκ κέρδιζε τις περισσότερες μονομαχίες και έβρισκε συχνά χώρους για να απειλήσει.

Η εικόνα άλλαξε στο 29'. Σε μία ταχύτατη αντεπίθεση, ο Νούσα κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα και τροφοδότησε τον επερχόμενο Βόλφε. Ο Νορβηγός μπακ έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Χάαλαντ με προβολή άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Ιράκ, πάντως, δεν πτοήθηκε και απάντησε δέκα λεπτά αργότερα. Ο Αλ Αμάρι έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Χουσεΐν με δυνατή καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Νίλαντ για το 1-1.

Κι ενώ οι Ασιάτες είχαν κερδίσει ψυχολογία και πίεζαν για την ανατροπή, μία αδιανόητη γκάφα του Χασάν άλλαξε ξανά τις ισορροπίες. Στο 43', ο τερματοφύλακας του Ιράκ υποτίμησε την πίεση του Χάαλαντ στην ανάπτυξη, με τον Νορβηγό φορ να βάζει την κόντρα στο βολέ του και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, σκοράροντας για δεύτερη φορά στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ.

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν κάποια προϋπόθεση για τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα η επόμενη κομβική στιγμή να έρχεται στο 70', όταν πραγματοποιήθηκε το δεύτερο hydration break της αναμέτρησης.

Ο Σολμπάκεν εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή, προχωρώντας σε τετραπλή αλλαγή, και λίγα λεπτά αργότερα δικαιώθηκε απόλυτα. Στο 76', μετά από εκτέλεση κόρνερ του Έντεγκαρντ, ο Όστιγκααρντ πήδηξε ψηλότερα από όλους και με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-1, «κλειδώνοντας» τη νίκη της Νορβηγίας. Οι βίκινγκ πέτυχαν και τέταρτο γκολ στο 90+7' όταν μετά από κεφαλιά πάσα του Χάαλαντ, ο Τόρστβεντ από κοντά διαμόρφωσε με το κεφάλι το τελικό 4-1.

Οι ενδεκάδες:

Ιράκ (Άρνολντ): Χασάν, Χουσέιν Αλί (73' Σααντούν), Ταχσίν, Χασέμ, Ντόσκι, Ισμαΐλ (59' Ικμπάλ), Αλ Αμάρι, Μπαγιές (78' Αλί), Γιασίμ (73' Κασέμ), Αλ Χαμαντί (59' Φαρτζί), Χουσεΐν.

Νορβηγία (Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ριέρσον, Άγιερ, Χέγκεμ, Βόλφε (73' Όστιγκαρντ), Μπέργκε, Όρσνες (73' Τόρστβεντ), Έντεγκααρντ (81' Μπεργκ), Νούσα, Σόρλοθ (73' Μπομπ), Χάαλαντ.

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