Αποχωρεί από τον πάγκο της Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ ο Μαρτίνεθ!

Τις τελευταίες εβδομάδες της καριέρας του στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας διανύει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων στο εξωτερικό, ο 52χρονος προπονητής πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της χώρας μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, όταν και θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στο «τιμόνι» της Πορτογαλίας από τον Γενάρη του 2023, οδηγώντας τους Ίβηρες στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου του Nations League το 2025.

Μάλιστα, η απόφασή του είναι οριστική, καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε πολλά δημοσιεύματα, δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του ακόμη και αν η Πορτογαλία φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ!