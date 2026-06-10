Αυτά είναι τα ρεκόρ που κυνηγάει ο Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται προ των πυλών και από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης αναμένεται να είναι και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετά την κατάκτηση του τροπαίου με την Αργεντινή το 2022 φιλοδοξεί να οδηγήσει ξανά την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τους Βραζιλιάνους του 1958 και του 1962 που θα πανηγυρίσει δύο διαδοχικές κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πέρα όμως από τη διεκδίκηση του τίτλου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει μπροστά του την ευκαιρία να καταρρίψει ακόμη περισσότερα ιστορικά ρεκόρ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Aρχικά, ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει 13 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα και χρειάζεται μόλις τέσσερα στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για να ξεπεράσει τον all time σκόρερ της διοργάνωσης, Μίροσλαβ Κλόζε, ο όποιος σε τέσσερα Μουντιάλ σκόραρε 16 τέρματα με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Εν συνεχεία, αν η Αργεντινή επαναλάβει τα όσα έκανε στο Κατάρ, τότε ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι θα γίνει ο πρώτος αρχηγός που θα σηκώσει δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Τέλος, θέλει να γίνει ο παίκτης με το μεγαλύτερο σερί αγώνων με γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι μετρά ήδη τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις με γκολ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και, εφόσον βρει δίχτυα και στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων, θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των έξι συνεχόμενων αγώνων που μοιράζονται ο Ζιστ Φοντέν και ο Ζαϊρζίνιο.

🇦🇷 Lionel Messi with Argentina is simply incredible.



👕 199 games

⚽️ 117 goals

🎯 61 assists



🏆 FIFA World Cup

🏆 2x Copa America

🏆 Finalissima

🥇 Olympic Gold Medal



⭐️ 2x FIFA World Cup Golden Ball

⭐️ 2x Copa America Golden Ball

👟 Copa America Golden Boot

🇦🇷 16x Argentine… pic.twitter.com/6MmR1IfC2j — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) June 10, 2026

athletiko.gr