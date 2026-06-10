Ο Μέσι έφτασε πλέον να παίζει με… γιο πρώην συμπαίκτη του!

Ο Λίο Μέσι αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του νικηφόρου φιλικού της Αργεντινής απέναντι στην Ισλανδία στην Αλαμπάμα, αλλά στο φινάλε του ματς, γνώρισε ένα παιδί που τον έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο.

Ο γιος του Έιντουρ Γκούντγιονσεν, με τον οποίο ο GOAT ήταν συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα, πήγε να συστηθεί στον Αργεντινό σταρ κι εκείνος εντυπωσιάστηκε και ήθελε να μάθει περισσότερα για εκείνον!

Οι δυο τους συζήτησαν και ο Μέσι έδειξε ιδιαίτερη χαρά που γνώρισε τον νυν Ισλανδό διεθνή κι ας αντιλήφθηκε πως οι γενιές αλλάζουν…

Messi had a long conversation with this Icelandic player because he was told that he and his dad, Eiður Guðjohnsen, used to be teammates at Barcelona.



Imagine playing long enough to play against your ex teammate's son ❤️

pic.twitter.com/fUbyvIEGb3 — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 10, 2026

SPORT-FM.GR