Οι Νορβηγοί πήγαν στις ΗΠΑ... προετοιμασμένοι - Πήραν μαζί τους σεφ και... 300 κιλά ψάρια!

Η Νορβηγία αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μουντιάλ του 2026 με αποστολή που ξεπερνά τα στενά όρια των παικτών και του προπονητικού επιτελείου. Σύμφωνα με το νορβηγικό Μέσο «VG», η Ομοσπονδία μετέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες ποσότητες παραδοσιακών νορβηγικών προϊόντων, καθώς και καταξιωμένους σεφ, προκειμένου οι διεθνείς να διατηρήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στη λίστα των προϊόντων που θα συνοδεύσουν την αποστολή περιλαμβάνονται περίπου 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού τυριού και 6.000 πορτοκάλια, μεταξύ άλλων τροφίμων που έχουν επιλεγεί ειδικά για τις ανάγκες της ομάδας.

🚨 La délégation norvégienne 🇳🇴 s’est envolée pour les États-Unis 🇺🇸 avec 300 kg de poisson 🐟, 116 kg de fromage 🧀 et 6 000 oranges 🍊.



Lors des précédents Jeux Olympiques, la Norvège avait également importé des produits alimentaires pour mettre ses athlètes dans les… pic.twitter.com/SibgUgvl46 — BeFootball (@_BeFootball) June 10, 2026

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να δώσει στους ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καταναλώνουν τροφές που γνωρίζουν και έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους, μια στρατηγική που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της συγκέντρωσης, της ευεξίας και της αγωνιστικής τους απόδοσης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τη Νορβηγία. Και σε προηγούμενες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χώρα είχε φροντίσει να μεταφέρει δικά της τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα, προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών της και να τους προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον.

Την ευθύνη για τα καθημερινά γεύματα της αποστολής έχουν αναλάβει ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα της νορβηγικής γαστρονομίας. Η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν συμμετέχει στον ένατο όμιλο της διοργάνωσης και θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Ιράκ στις 16 Ιουνίου. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται επίσης η Γαλλία και η Σενεγάλη, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ομίλους του τουρνουά.

athletiko.gr