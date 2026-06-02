Η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ντε Φράι

Οι «νερατζούρι» θέλουν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό, καταθέτοντας πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ιταλικά media, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει στα χέρια του προτάσεις από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες.

Η Ίντερ, όμως καταβάλει προσπάθεια να τον κρατήσει και του έχει προσφέρει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, να ζυγίζει πλέον τις επιλογές για το μέλλον του.

sdna.gr