Υπάρχουν εκείνοι που πανηγύρισαν την κατάκτηση του Champions League, αλλά υπάρχουν και αυτοί που προσπάθησαν να...μαζέψουν νίκες στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο.

Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt παρουσίασε μία κατάταξη με βάση το ποσοστό νικών και όχι τον απόλυτο αριθμό συμμετοχών θέτοντας ως ελάχιστο όριο τους 50 αγώνες (https://www.transfermarkt.com/the-champions-leagues-best-players-the-top-20-win-percentages-since-1992-93/view/news/491312).

Πρόκειται για μια κατάταξη με τους παίκτες των πιο κυρίαρχων ομάδων των τελευταίων 15 ετών.

Δεκατρία από τα 20 υψηλότερα ποσοστά νικών στην ιστορία του Champions League ανήκουν σε παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Το υπόλοιπο της λίστας συμπληρώνεται από την «μηχανή» της Ρεάλ Μαδρίτης –η οποία κατέκτησε έξι ευρωπαϊκά τρόπαια μέσα σε εννέα χρόνια– καθώς και από τις ομάδες της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ που κυριάρχησαν στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020.

Στην κορυφή υπάρχει μια τριπλή ισοβαθμία, με τρεις αστέρες να επιδεικνύουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό νικών της τάξης του 72,9%. Για την κατάταξη, χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ο αριθμός των αγώνων που έχει δώσει ο καθένας. Έτσι με αυτό το κριτήριο, προηγείται ο πρώην αμυντικός της Μπάγερν, Ζερόμ Μπόατενγκ, ο οποίος πανηγύρισε 62 νίκες σε 85 αναμετρήσεις με τη φανέλα των Βαυαρών.

Δεύτερος ακολουθεί ο πρώην αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Νάτσο Φερνάντεθ, με 51 νίκες σε 70 αγώνες, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Γάλλος αμυντικός Μπενζαμέν Παβάρ, συνδυάζοντας την παρουσία του στην Ίντερ (13 νίκες σε 19 αγώνες) με τα χρόνια του στην Μπάγερν (28 νίκες σε 34 αγώνες). Με τη Μαρσέιγ, όπου σημείωσε 2 νίκες σε 6 αγώνες.

Κάτω από το βάθρο βρίσκονται ο ακραίος αμυντικός της Μπάγερν, Αλφόνσο Ντέιβις (72,1%), καθώς και οι Ντάνι Καρβαχάλ (71,9%), Κίνγκσλεϊ Κομάν (71,8%), Τζαμάλ Μουσιάλα (70,4%), Λέον Γκορέτσκα (70,1%), Τζόσουα Κίμιχ (69,9%) και Χάβι Μαρτίνεθ (69,7%), οι οποίοι συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Η κατάταξη συνεχίζεται με την παρουσία του Νταβίντ Αλάμπα στην 11η θέση με ποσοστό 69,6% , ενώ ακολουθεί ο Τόμας Μίλερ (68,7%), ο οποίος βρίσκεται στη 12η θέση. Να σημειωθεί ότι οι 112 νίκες του Μίλερ αποτελούν τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στην ιστορία του Champions League, πίσω μόνο από τον Ρονάλντο.

Η αγγλική εκπροσώπηση εμφανίζεται στη 13η θέση. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι ο πρώτος παίκτης στην κατάταξη με ποσοστό 68,6% —οι 41 νίκες του σε 60 αγώνες με τη Λίβερπουλ επηρεάζονται ελάχιστα από το πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου μέτρησε επτά νίκες σε δέκα αναμετρήσεις.

Ο πρώτος τερματοφύλακας στη λίστα είναι ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος βρίσκεται στη 14η θέση με το εξαιρετικό ποσοστό νικών 67,7% σε 164 αγώνες.

Το 67,3% του Ριγιάντ Μαχρέζ ακολουθούν οι Σερζ Γκνάμπρι (67,1%) και Λούκας Ερνάντες (67,1%). Την πρώτη εικοσάδα συμπληρώνουν ο τερματοφύλακας Άλισον (66,7%), ο Ρόδρι (66,7%) και ο Ίσκο (66,3%).

ΑΠΕ - ΜΠΕ