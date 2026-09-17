«Εναέρια καταστροφή στη Λευκωσία!»

Η Ισπανική ομάδα ξεκίνησε με το αριστερό στο Europa League γνωρίζοντας την ήττα από την Ομόνοια του Μπεργκ.

Η Θέλτα, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν κάνει καλό ξεκίνημα στη La Liga, δέχεται τα πυρά του κόσμου της αλλά και την πίεση των ΜΜΕ τα οποία χαρακτηρίζουν καταστροφικό το αποτέλεσμα στο ΓΣΠ.

Η Mundo γράφειο πως ούτε η Ευρώπη μπορεί να δώσει ώθηση στην Θέλτα η οποία συνεχίζει να είναι ντεφορμέ γνωρίζοντας την ήττα από την Ομόνοια.

Από την άλλη η AS, σημειώνει πως ο προπονητής Γκονζάλες δεν μπορεί να βρει το κλειδί για να γυρίσει το διακόπτη ενώ χαρακτηρίζει εναέρια καταστροφή το αποτέλεσμα στη Λευκωσία.

ψαλ.