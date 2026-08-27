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Champions League: Τιτανομαχίες, σούπερ ντέρμπι και Τζόλης εναντίον Κωνσταντέλια-Καρέτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Champions League: Τιτανομαχίες, σούπερ ντέρμπι και Τζόλης εναντίον Κωνσταντέλια-Καρέτσα!

Σούπερ ντέρμπι και τιτανομαχίες στη League Phase του Champions League, με κορυφαία ζευγαρώματα και ελληνικό storyline: Τζόλης απέναντι σε Κωνσταντέλια και Καρέτσα!

Η League Phase του Champions League έρχεται ξανά με το… βαρύ της οπλοστάσιο. Η κλήρωση στο Μονακό επιβεβαίωσε ότι η νέα μορφή της διοργάνωσης δεν αφήνει περιθώρια για «ήρεμη» εκκίνηση, αφού από την πρώτη κιόλας φάση προκύπτουν ματς που πριν λίγα χρόνια θα βλέπαμε μόνο στα νοκ άουτ.

Με το φορμάτ να έχει αλλάξει και τις 36 ομάδες να μπαίνουν σε ένα κοινό ταμπλό, οι τιτανομαχίες πολλαπλασιάστηκαν. Ο αλγόριθμος έφερε ξανά κορυφαία ζευγαρώματα: Άρσεναλ-Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα-Παρί, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπάγερν, Μπάγερν-Άρσεναλ. Ραντεβού που δίνουν από μόνα τους τον τόνο της φετινής League Phase.

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και ένα ελληνικό storyline που ξεχωρίζει: Η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ένα ματς που, πέρα από το ευρωπαϊκό του βάρος, έχει και το δικό του ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα προγράμματα των ομάδων του 1ου γκρουπ δυναμικότητας και τα μεγαλύτερα ματς:

Ρεάλ Μαδρίτης

Ίντερ (εντός)

Άρσεναλ (εκτός)

Αϊντχόφεν (εντός)

Ρόμα (εκτός)

Λειψία (εντός)

Σαχτάρ (εκτός)

Λίντσερ (εντός)

ΑΕΚ (εκτός)

Μπάγερν Μονάχου

Άρσεναλ (εντός)

Ατλέτικο (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός)

Μπόντο (εντός)

Λιλ (εκτός)

Σλάβια Πράγας (εντός)

Βίκινγκ (εκτός)

Άρσεναλ

Ρεάλ (εντός)

Μπάγερν (εκτός)

Ντόρτμουντ (εντός)

Μπέτις (εκτός)

Λιλ (εντός)

Νάπολι (εκτός)

Σαμπάχ (εντός)

Σλάβια Πράγας (εκτός)

Λίβερπουλ

Ατλέτικο (εντός)

Ίντερ (εκτός)

Πόρτο (εντός)

Μπριζ (εκτός)

Βιγιαρεάλ (εντός)

Φενέρμπαχτσε (εκτός)

Λανς (εντός)

Λίντσερ (εκτός)

Παρί Σεν Ζερμέν

Μάντσεστερ Σίτι (εντός)

Μπαρτσελόνα (εκτός)

Ρόμα (εντός)

Άστον Βίλα (εκτός)

Γαλατάσαραϊ (εντός)

Βιγιαρεάλ (εκτός)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός)

Κόμο (εκτός)

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπάγερν (εντός)

Λίβερπουλ (εκτός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός)

Αϊντχόφεν (εκτός)

Φενέρμπαχτσε (εντός)

Μπόντο (εκτός)

Βίκινγκ (εντός)

Στουτγκάρδη (εκτός)

Μπαρτσελόνα

Μάντσεστερ Σίτι (εντός)

Παρί (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)

Σπόρτινγκ (εκτός)

Φέγενορντ (εντός)

Γαλατάσαραϊ (εκτός)

Κόμο (εντός)

Σαμπάχ (εκτός

Ίντερ

Ρεάλ (εντός)

Λίβερπουλ (εκτός)

Μπριζ (εντός)

Ντόρτμουντ (εκτός)

Σαχτάρ (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Στουτγκάρδη (εντός)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπάγερν (εντός)

Ατλέτικο (εκτός)

Ρόμα (εντός)

Σπόρτινγκ (εκτός)

Λειψία (εντός)

Βιγιαρεάλ (εκτός)

Σαμπάχ (εντός)

Κόμο (εκτός)

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

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