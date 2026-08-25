Στα αστέρια του Champions League η Σαμπάχ με... καπετάνιο τον Νταμπράουσκας!

Ήταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι το 90+4' η Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας αλλά βρήκε τον τρόπο και είναι στα... αστέρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Αζερμπαιτζάν στο λεπτό αυτό έκανε το 3-2 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά από την οποία έχασε με 2-1 στον πρώτο αγώνα. Είχε βρεθεί μάλιστα πίσω στο σκορ δύο φορές (0-1 και 1-2) αλλά δεν λύγισε...

Στον έξτρα χρόνο, η ομάδα του Ισράηλ έμεινε με δέκα παίκτες και η Σαμπάχ πέτυχε ακόμη δύο γκολ για να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League phase του Champions League.

Για 88 λεπτα έπαιξε και ο άλλοτε παίκτης της Ομόνοιας Βέλικο Σίμιτς.

Οι Αζέροι ολοκλήρωσαν ένα σπουδαίο καλοκαίρι, καθώς είχαν εκκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο και μετά τις Νιου Σέιντς, Κουόπιο και Άαρχους ήταν η σειρά της πρωταθλήτριας Ισραήλ να... πέσει θύμα τους.