Σοβαρεύτηκε στο τέλος και διατηρήθηκε στο +3 από τη Σέλτικ η Χαρτς!

Η Χαρτς ήταν κοντά σε νέα γκέλα, αλλά με δύο γκολ στο τέλος επικράτησε 3-1 της Μάδεργουελ. Λύγισε τη Σεντ Μίρεν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν η Σέλτικ.

Η μάχη του τίτλου στη Scottish Premiership συνεχίζεται, με τη Χαρτς να αρνείται να αφήσει την κορυφή νικώντας στην έδρα της με 3-1 τη Μάδεργουελ και δείχνοντας πόσο θέλει να πανηγυρίσει το πέμπτο της πρωτάθλημα και πρώτο μετά το 1960!

Έτσι, με 70 βαθμούς διατήρησε το +3 από τη 2η Σέλτικ (67β.) ενώ η Ρέιντζερς στην 3η θέση (66β.) έχει παιχνίδι λιγότερο. Η Χαρτς είδε τη Μάδεργουελ να προηγείται στο 50' με τον Λόνγκελο, όμως, έβγαλε την αντίδραση και έκανε την ανατροπή.

Ο Μπράγκα στο 61' ισοφάρισε και στο 87' ο Σάνκλαντ με εκτέλεση πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 90'+2' ο Καμπορέ.

Από την άλλη πλευρά, η Σέλτικ έκανε τη δουλειά της επικρατώντας στην έδρα της με 1-0 κόντρα στη Σεντ Μίρεν με τον Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν να πετυχαίνει στο 15' το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

