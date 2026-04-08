Κάνει αγώνα δρόμου για να... προλάβει τα βραβεία ο Γουεμπανιάμα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κρίσιμο ζήτημα ενόψει των τελευταίων αγώνων της κανονικής περιόδου, καθώς η συμμετοχή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα παραμένει αμφίβολη, και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την ομάδα, αλλά και την υποψηφιότητά του για τα μεγάλα ατομικά βραβεία.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει χαρακτηριστεί ως αμφίβολος για την αναμέτρηση απέναντι στους Μπλέιζερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/04, 4:30) λόγω κάκωσης στα πλευρά. Ο τραυματισμός προέκυψε μετά την πρόωρη αποχώρησή του από τη νίκη των Σπερς επί των Σίξερς, με τις εξετάσεις να είναι καθησυχαστικές, καθώς δεν έδειξαν κάτι σοβαρό.

Ωστόσο, το ζήτημα πλέον αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο «Γουέμπι» βρίσκεται στο όριο της συμμετοχής για τα ετήσια βραβεία του NBA. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65 παιχνίδια για να είναι επιλέξιμος και μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 63.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προλάβει να παίξει σε τουλάχιστον δύο από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα διεκδίκησης σημαντικών διακρίσεων, όπως το MVP και το βραβείο του Αμυντικού της Χρονιάς, όπου θεωρείται το φαβορί.

Τη φετινή σεζόν, ο Γουεμπανιάμα έχει εντυπωσιάσει με μέσους όρους περίπου 24.8 πόντων, 11.5 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και κορυφαία επίδοση στη λίγκα με 3.1 τάπες ανά αγώνα, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της εξαιρετικής πορείας των Σπερς.

