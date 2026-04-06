«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να κάνει ένα… ξεσκαρτάρισμα στο υπάρχον ρόστερ της, το προσεχές καλοκαίρι. Ένα από τα «μεγάλα» συμβόλαια που θέλει να ξεφορτωθεί, είναι αυτό του Μάνουελ Ουγκάρντε. Ο Ουρουγουανός δεν έχει πείσει τους «κόκκινους διαβόλους», και η πώλησή του το προσεχές καλοκαίρι, μοιάζει σχεδόν σίγουρη.

Αποφάσεις όχι για έναν, αλλά για πολλούς ποδοσφαιριστές της, αναμένεται να πάρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το προσεχές καλοκαίρι. Ο Μανουέλ Ουγκάρντε είναι στους… επικρατέστερους να αποχωρήσει, με τους «κόκκινους διαβόλους», να ψάχνονται για την πώλησή του. Ενδιαφέρον σε πρώτο στάδιο, έχουν δείξει τρεις ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το «Caughtoffside», η ομάδα του Μάντσεστερ ψάχνει τρόπο να πουλήσει τον Ουρουγουανό, ο οποίος μετά από δύο χρόνια στην ομάδα και την έλευσή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα.

Φέτος μετρά 25 «άδειες» εμφανίσεις, χωρίς να έχει καταγράψει γκολ ή ασίστ.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2029, όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» θα τον πουλήσουν. Ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον, είναι η Άστον Βίλα, η Νιούκαστλ και η Γιουβέντους.

