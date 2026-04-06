Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

Με ανακοίνωσή του ενημερώσε ο Απόλλωνας την κατάσταση σχετικά με τους τραυματίες.

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την κατάσταση των πιο κάτω ποδοσφαιριστών:

Γκαετάν Βέισμπεκ: Μυϊκός τραυματισμός στον μηρό

Κλίντον Ντουοντού: Ρήξη τένοντα προσαγωγών μηρού

Ντανίλο Σπολιάριτς και Τόμας Λαμ: Συνδεσμική κάκωση γόνατος

Αλί Γιουσέφ: Κάκωση αρθρικού χόνδρου γόνατος