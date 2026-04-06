Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα
Μυϊκό τραυματισμό στο μηρό, αποκόμισε ο Βέισμπεκ
Με ανακοίνωσή του ενημερώσε ο Απόλλωνας την κατάσταση σχετικά με τους τραυματίες.
«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την κατάσταση των πιο κάτω ποδοσφαιριστών:
Γκαετάν Βέισμπεκ: Μυϊκός τραυματισμός στον μηρό
Κλίντον Ντουοντού: Ρήξη τένοντα προσαγωγών μηρού
Ντανίλο Σπολιάριτς και Τόμας Λαμ: Συνδεσμική κάκωση γόνατος
Αλί Γιουσέφ: Κάκωση αρθρικού χόνδρου γόνατος