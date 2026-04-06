Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

Ο Ραφίνια επέστρεψε λαβωμένος στη Βαρκελώνη, μετά τον τραυματισμό του στις υποχρεώσεις του με την εθνική Βραζιλίας. Ο εξτρέμ των «μπλαουγκράνα» έχει υποστεί βαριά θλάση, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης ως τις αρχές Μαΐου, πράγμα που σημαίνει πως χάνει τα προημιτελικά του Champions League.

Ο 29χρονος άσος άρχισε ήδη θεραπεία και στόχος του είναι να προλάβει το clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ, στις 10 Μαΐου, που μπορεί να κρίνει και τον τίτλο.

Φέτος ο Βραζιλιάνος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς μετρώντας πάντως 19 γκολ και 8 ασίστ σε 31 εμφανίσεις με την «Μπάρτσα».

Πηγή: sport-fm.gr