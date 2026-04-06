Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

Προπονητής για τον μήνα Μάρτιο αναδείχθηκε ο Μάουρο Καμορανέζι. Η σχετική ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου:

«Ο Mauro German Camoranesi, προπονητής της Anorthosis Famagusta, κατέκτησε τον τίτλο του Προπονητή του Μήνα για τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δουλειά και την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας του.

Ο θεσμός «Προπονητής του Μήνα», που έχει καθιερώσει ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου, αναδεικνύει την προσπάθεια, το πάθος και τη συνεχή εξέλιξη των προπονητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα Σωματεία που στηρίζουν τον θεσμό, καθώς και σε όλους τους προπονητές που συμμετέχουν ενεργά και τον ενισχύουν με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Cablenet Sports, τον πολύτιμο χορηγό μας, για τη σταθερή υποστήριξη και την καθοριστική συμβολή της στην προβολή και την ανάδειξη του θεσμού».