ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε από την εστία του ο Γιαννιώτης στο γκολ της χρονιά στην Τουρκία!
Δημοσιευτηκε:
Απίστευτα πράγματα από τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα.
Η Κασίμπασα επικράτησε με 2-0 της Καϊσέρισπορ για την 28η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, στη μάχη που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία.
Το μεγάλο αποτέλεσμα υπέγραψε ο τερματοφύλακας της Κασίμπασα, Ανδρέας Γιαννώτης, όχι με κάποια απόκρουση, αλλά με ένα απίστευτο γκολ, εκτελώντας λίγο έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή.
Η μπάλα πήρε μεγάλο ύψος, προσγειώθηκε στο έδαφος και «κρέμασε» τον αντίπαλο πορτιέρε, που ήταν εκτός εστίας, με συνέπεια να το πληρώσει ακριβά.
GOL | Kasımpaşa 2-0 Kayserispor— Goller Cebinde (@gollerceptetv_) April 4, 2026
⚽️ 66' Gianniotis
KASIMPAŞA KALECİSİ GIANNIOTIS KALEDEN KALEYE GOL ATTI 🚀 pic.twitter.com/pDBfLmxxZI