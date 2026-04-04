ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε από την εστία του ο Γιαννιώτης στο γκολ της χρονιά στην Τουρκία!

Η Κασίμπασα επικράτησε με 2-0 της Καϊσέρισπορ για την 28η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, στη μάχη που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία.

Το μεγάλο αποτέλεσμα υπέγραψε ο τερματοφύλακας της Κασίμπασα, Ανδρέας Γιαννώτης, όχι με κάποια απόκρουση, αλλά με ένα απίστευτο γκολ, εκτελώντας λίγο έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή.

Η μπάλα πήρε μεγάλο ύψος, προσγειώθηκε στο έδαφος και «κρέμασε» τον αντίπαλο πορτιέρε, που ήταν εκτός εστίας, με συνέπεια να το πληρώσει ακριβά.

