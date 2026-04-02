Το Μαρόκο θέλει τον τελικό του Μουντιάλ 2030

Το ποδόσφαιρο της Ισπανίας ταλανίζεται ακόμη μια φορά από ζητήματα ρατσισμού. Πρόσφατο περιστατικό στο φιλικό της «φούρια ρόχα» με την Αίγυπτο στο γήπεδο «RCDE», όπου ένα μεγάλο μέρος των οπαδών αποδοκίμασε τον εθνικό ύμνο των Αφρικανών. Μάλιστα, έκαναν και φραστικές επιθέσεις σε παίκτες και προπονητή, φωνάζοντας και συνθήματα κατά των μουσουλμάνων.

Το εν λόγω περιστατικό έχει θορυβήσει αρκετούς στην Ισπανία, ενώ και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι επίσης μουσουλμάνος, αντέδρασε και δήλωσε προσβεβλημένος.

Αυτά τα συνθήματα έχουν βρει απήχηση σε όλο τον κόσμο και μια από τις πιο έντονες αντιδράσεις προέρχεται από το Μαρόκο. Το αφρικανικό έθνος θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Κάτι που οι Μαροκινοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τα παραπάνω γεγονότα, αλλά και τα επαναλαμβανόμενα ρατσιστικά περιστατικά για να φέρουν προς τη μεριά τους τον τελικό του Μουντιάλ.

Μάλιστα, το μαροκινό «Goud» αναφέρει ότι η FIFA «έχει πλήρη επίγνωση» όλων όσων συμβαίνουν στην Ισπανία και, ως εκ τούτου, το Μαρόκο έχει «πλεονέκτημα» στην κούρσα για τη φιλοξενία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. «Στα μαροκινά γήπεδα, δεν καταγράφονται ρατσιστικά περιστατικά αυτού του τύπου ή έντασης», καταλήγουν.