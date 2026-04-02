Η διοίκηση της Σίτι ζήτησε επίσημα από τον Γκουαρντιόλα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του

Φουντώνει η φημολογία στην Αγγλία πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα σκέφτεται να φύγει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, μολονότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αναζητώντας μια νέα πρόκληση για την καριέρα του. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες τόσο σε αγγλικά, όσο και σε ισπανικά ΜΜΕ πως άνθρωποι από το περιβάλλον του 54χρονου Καταλανού κόουτς θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας του από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Διατηρεί εξαιρετικές άριστες σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο των «πολιτών», Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, αλλά ο Γκουαρντιόλα σκέφτεται την επόμενη κίνηση στην καριέρα του. Η διοίκηση της ομάδας του Μάντσεστερ, σύμφωνα πάντα με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, είναι ενήμερη για τις σκέψεις του διάσημου κόουτς και ήδη έχει καταρτίσει λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Μάλιστα η ιστοσελίδα «talkSPORT» υποστηρίζει πως μετά τον τελικό του λιγκ καπ κόντρα στην Αρσεναλ και την κατάκτηση του τροπαίου, ο αθλητικός διευθυντής της Σίτι, Ούγκο Βιάνα, συναντήθηκε με τον κόουτς και τού μετέφερε το μήνυμα της διοίκησης πως σύντομα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, ώστε να προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει επίσης πως στην περίπτωση αποχώρησης του ο Γκουαρντιόλα δίνει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον Εντσο Μαρέσκα, τον οποίο θεωρεί ως τον καταλληλότερο να τον διαδεχθεί στο «Ετιχαντ» και έχει εκφράσει την άποψη του στον Αλ Μουμπάρακ. Ο Ιταλός τεχνικός, που πρόσφατα απολύθηκε από την Τσέλσι, είχε δουλέψει ως βοηθός του Καταλανού και γνωρίζει πολύ καλά τη δομή της Μάντσεστερ Σίτι.

