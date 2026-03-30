Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media το απόγευμα της Τρίτης (24/3), ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι, έπειτα από εννέα χρόνια θρυλικής καριέρας στον σύλλογο.

Ο Ιμπραχίμ Χασάν μιλώντας σε ισπανικό Μέσο, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Μοχάμεντ Σαλάχ αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αιγύπτιος αστέρας είναι αναμφίβολα ένας εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των «ρεντς», με τα επιτεύγματα, τους τίτλους και τα ρεκόρ του, να μιλούν από μόνα τους.

Ο Ιμπραήμ Χασάν, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά και της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου πραγματοποιώντας 131 συμμετοχές με την φανέλα των «φαραώ», ο 59χρονος πλέον εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της αφρικανικής χώρας, μίλησε στο «On Sport», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Ο άλλοτε παίκτης των Αλ Αχλί και Ζάμαλεκ συμβούλευσε τον συμπατριώτη του να μην πάει σε ομάδα των ΗΠΑ και του MLS: «Προσωπικά, δεν είμαι σίγουρος για το αν θα υπογράψει για το αμερικανικό πρωτάθλημα. Θα ήταν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς δεν θα θυμάται πια τον Σαλάχ», τόνισε αρχικά.

Ο Ιμπραήμ, υποστηρίζει ότι ο Σαλάχ θα πρέπει να παραμείνει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης: «Για μένα, πιστεύω ότι η προτεραιότητα του Σαλάχ πρέπει να είναι να μείνει στην Ευρώπη. Έχω ακούσει για προτάσεις από τη Γαλλία και το ιταλικό πρωτάθλημα, οπότε η συμβουλή μου είναι να επιλέξει αυτόν τον δρόμο».

Τέλος, ο Αιγύπτιος πρότεινε και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας: «Αν δεν λάβει καμία ευρωπαϊκή πρόταση, θα ήταν καλό για εκείνον να πάει στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα, ειδικά με την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλων παγκόσμιων αστέρων. Θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους κορυφαίους συλλόγους, όπως η Αλ-Ιτιχάντ, η Αλ-Χιλάλ, η Αλ-Νασρ και η Αλ-Αχλί. Αλλά ο Σαλάχ σίγουρα ξέρει τι να κάνει: είναι έξυπνος και πάντα έχει επίγνωση όλων των λεπτομερειών».

