ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι προβλέψεις για τα έξι τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρωινό της 1ης Απριλίου θα έχει συμπληρωθεί το παζλ των 48 ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), μπαίνοντας στην θέση τους τα τελευταία έξι κομμάτια.

Δώδεκα ομάδες θα διεκδικήσουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το 23ο και μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, πρώτο που θα διεξαχθεί από τρεις χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Έξι ομάδες συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά playoffs: η Ιταλία νικήτρια της Βόρειας Ιρλανδίας, η Τουρκία νικήτρια της Ρουμανίας, η Πολωνία νικήτρια της Αλβανίας, η Δανία νικήτρια της Βόρειας Μακεδονίας, το Κόσοβο που κέρδισε τη Σλοβακία, η Σουηδία νικήτρια τη; Ουκρανίας, όπως και η Τσεχία με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη που κέρδισαν στα πέναλτι την Ιρλανδία και την Ουαλία, αντίστοιχα.

Στα διηπειρωτικά playoffs, η Τζαμάικα νίκησε τη Νέα Καληδονία και θα αντιμετωπίσει την ΛΔ του Κονγκό ενώ η Βολιβία νίκησε οριακά το Σουρινάμ και α παίξει με το Ιράκ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

