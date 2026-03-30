Ξέσπασε ο Γιάρεμτσουκ: «Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, είναι ντροπή»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν απογοητευμένος από τον αποκλεισμό της εθνικής Ουκρανίας από τα τελικά του Μουντιάλ και ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αποτέλεσμα ήταν «ντροπή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουκρανός φορ του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στην Λιόν:

«Αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να πω; Είναι ντροπή. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα τώρα, αλλά δεν θέλω. Είναι απλώς ντροπή. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Πιθανότατα, είναι το σύστημα που υπάρχει. Πιθανότατα, είμαστε απλώς πιο αδύναμοι. Πρέπει να το παραδεχτούμε, αυτό είναι όλο. Υπάρχει μια ομάδα από την οποία χάσαμε εντελώς, με κάθε έννοια της λέξης.

Δεν θέλω να μπω σε προσωπικά ζητήματα, αλλά πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι στο μέλλον, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα σε συστημικό επίπεδο. Μόνο τότε ίσως προκύψουν αποτελέσματα

Είναι σπουδαία παιδιά, έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Ελπίζω να έχουν την ευκαιρία να πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δυστυχώς, αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Θα τους βοηθήσω όσο μπορώ. Είμαι σίγουρος, ότι υποφέρουν εξίσου πολύ τώρα».

Με την Αραράτ το καρέ στα ημιτελικά

Φούτσαλ

|

Category image

Το… καρέ ομάδων που θέλουν τον Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θετικό πρόσημο για τον Μπάλκοβετς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαρούμενος ο Μάντζιος αλλά «δεν μου άρεσε η χαλάρωση στα τελευταία λεπτά»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη

Ελλάδα

|

Category image

Το ποσό που μάζεψαν οι ΑΠΟΕΛίστες σε τέσσερις ώρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτος και... τυπικά ο Ολυμπιακός, λύγισε τον λαβωμένο Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιτυχημένο το δεύτερο τεστ με… υποσημείωση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καιρός να... ξαναμιλήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πραγματικός στόχος το Nations League - Δεν θα αλλάξω τον τρόπο σκέψης ως προπονητής»Τι

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη