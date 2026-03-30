Ξέσπασε ο Γιάρεμτσουκ: «Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, είναι ντροπή»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν απογοητευμένος από τον αποκλεισμό της εθνικής Ουκρανίας από τα τελικά του Μουντιάλ και ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αποτέλεσμα ήταν «ντροπή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουκρανός φορ του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στην Λιόν:

«Αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι να πω; Είναι ντροπή. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα τώρα, αλλά δεν θέλω. Είναι απλώς ντροπή. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Πιθανότατα, είναι το σύστημα που υπάρχει. Πιθανότατα, είμαστε απλώς πιο αδύναμοι. Πρέπει να το παραδεχτούμε, αυτό είναι όλο. Υπάρχει μια ομάδα από την οποία χάσαμε εντελώς, με κάθε έννοια της λέξης.

Δεν θέλω να μπω σε προσωπικά ζητήματα, αλλά πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι στο μέλλον, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα σε συστημικό επίπεδο. Μόνο τότε ίσως προκύψουν αποτελέσματα

Είναι σπουδαία παιδιά, έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Ελπίζω να έχουν την ευκαιρία να πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δυστυχώς, αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Θα τους βοηθήσω όσο μπορώ. Είμαι σίγουρος, ότι υποφέρουν εξίσου πολύ τώρα».

