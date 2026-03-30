Στην τελική ευθεία με... έξτρα όπλα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα Δευτέρα (30/3) για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Τις προηγούμενες μέρες είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες και να «γεμίσουν τις μπαταρίες» μετά το ιδιαίτερα κοπιαστικό πρόγραμμα, που είχαν το προηγούμενο διάστημα, το οποίο συμπεριλάμβανε και τα δύο παιχνίδια του Conference League με την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Είναι γεγονός, ότι κάποιοι παίκτες τράβηξαν μεγάλο κουπί, γι’ αυτό και η διακοπή του πρωταθλήματος ήλθε γάντι για αυτούς και για την ομάδα γενικότερα. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ θα κληθεί να δώσει ένα εξαιρετικά καθοριστικό παιχνίδι εκτός έδρας, εναντίον του φορμαρισμένου Απόλλωνα. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού ενδεχομένως να καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τις ελπίδες και προοπτικές της για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Από σήμερα, λοιπόν, οι κιτρινοπράσινοι ξαναρχίζουν την προετοιμασία τους, με τον Χάβι Ροθάδα να περιμένει επιστροφές παικτών, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ήταν τραυματίες. Ο λόγος για τους Μιραμόν, Σουάρεθ και Ναούμ, οι οποίοι θα δοκιμάσουν να γυμναστούν σε κανονικούς ρυθμούς και να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους. Βέβαια, οι δύο τελευταίοι προέρχονται από μεγάλη αποχή και ως εκ τούτου, ακόμα κι εάν επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης, θεωρείται απομακρυσμένο το σενάριο να πάρουν φανέλα βασικού στον αγώνα του «Αλφαμέγα».

Πάντως, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά και για τους τρεις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τον Αμίν (είναι στην αποστολή της Εθνικής Ιράκ), έμεινε στον πάγκο στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ και εκτιμάται, ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα. Άλλωστε, στην κατάσταση που βρίσκεται την δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ, ειδικά μετά τις απώλειες των Τσακόν και Καμπρέρα, δύο εκ των βασικών επιθετικών ατού της ομάδας, ουδείς ποδοσφαιριστής περισσεύει. Είναι γι’ αυτό τον λόγο, που ο Ροθάδα ευελπιστεί το συντομότερο, να έχει όσο το δυνατό περισσότερους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους, ώστε η ΑΕΚ να πάει «γεμάτη» στα επόμενα άκρως καθοριστικά παιχνίδια των πλέι οφ.

