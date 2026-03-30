Καιρός να... ξαναμιλήσει

Η... σιγή του όμως προβληματίζει και σίγουρα αποτέλεσε πλήγμα στην προσπάθεια εισόδου στην εξάδα. Ο λόγος για τον Ζακάρια Σαβό, ο οποίος βρήκε για τελευταία φορά δίχτυα την 1η Φεβρουαρίου κόντρα στον Άρη, πετυχαίνοντας το 5ο του γκολ με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Άπαντες ελπίζουν πως ο Σουηδός επιθετικός θα... ξαναμιλήσει στα ημιτελικά κυπέλλου. Εκεί είναι που τον χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ η ΑΕΛ. Οι αγώνες με την Πάφος FC στις 8 (εντός) και 22 (εκτός) Απριλίου, είναι όλη η χρονιά. Και φυσικά - πέραν του Σαβό - θα πρέπει όλοι, να είναι πανέτοιμοι.

Βασικά για να επιτευχθεί η πρόκριση στην τελικό, θα πρέπει να λειτουργήσει άριστα και η επιθετική αλλά και η μεσοαμυντική γραμμή. Κάτι που δεν γίνεται το τελευταίο διάστημα.