Επιτυχημένο το δεύτερο τεστ με… υποσημείωση

Επιτυχημένο το δεύτερο τεστ με… υποσημείωση

Είχε το πάνω χέρι όμως λίγο έλειψε να χάσει το προβάδισμα

Αυτή τη φορά… πέρασε το τεστ με υποσημείωση!

Η Εθνική μας επικράτησε 3-2 στο φιλικό με την Μολδαβία, έκλεισε θετικά των κύκλο των φιλικών και πλέον πήρε ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Το σύνολο του Απόστολου Μάντζιου ήταν αποτελεσματικό και απόλυτα πειθαρχημένο στο πρώτο μέρος, γι’ αυτό και βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές.

Οι Κάστανος και Χαραλάμπους (δύο) ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης. Από την άλλη, στις αρχές του δευτέρου μέρους οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Ποπέσκου. Παρά το βελτιωμένο πρόσωπο των Μολδαβών στο δεύτερο μέρος αλλά και τις αλλαγές του Ελλαδίτη τεχνικού, η Κύπρος δεν έχασε τον προσανατολισμό της και διατήρησε το θετικό αποτέλεσμα μέχρι τέλους.

Το… ανησυχητικό ήταν πως δέχθηκε γκολ στην πρώτη ευκαιρία των αντιπάλων, γεγονός που σαφώς θα προβλημάτισε τον Μάντζιο ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, το δεύτερο γκολ στο 88’ μεγάλωσε τον προβληματισμό, ως προς την διαχείριση του αποτελέσματος. Μάλιστα, ο 56χρονος είχε αρκετά παράπονα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Υπενθυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε νέο φιλικό στις 4 Ιουνίου, κόντρα στη Σλοβενία.

Η εξέλιξη του αγώνα…

90'+4 - Τέλος της αναμέτρησης. 

90'+1 - Δοκάρι για τη Μολδαβία μετά από σουτ του Στίνα.

88' ΓΚΟΛ για τη Μολδαβία. Ο Στίνα μείωσε σε 3-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

59' - Πλασε του Πίττα στην κίνηση, απέκρουσε δύσκολα ο κίπερ των Μολδαβών. 

55' - ΓΚΟΛ για τη Μολδαβία. Ο Ποπέσκου προ κενής εστίας μετά από γύρισμα μείωσε σε 3-1.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45' - Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

44' - ΓΚΟΛ για την Εθνική! Ο Χαραλάμπους σκόραρε το τρίτο γκολ σε τετ-α-τετ με εύστοχο πλασέ. 

33' - Ο Κακουλλής υποδέχθηκε τη μπάλα εντός περιοχής και με σουτ στην κίνηση απείλησε τον κίπερ της Μολδαβίας ο οποίος απέκρουσε δύσκολα.

30' - ΓΚΟΛ για την Εθνική! Ο Χαραλάμπους στην τρίτη του προσπάθεια διαμόρφωσε το 2-0 με πλασέ σχεδόν προ κενής εστίας. 

30' - Ο Χαραλάμπους απείλησε ξανά με σουτ από το ύψος της περιοχής, ψηλά έξω η μπάλα. 

25' - Νέα απειλή με τον Χαραλάμπους, η μπάλα κόντραρε και ο Τσοζουχάρ μάζεψε σταθερά. 

17'- Καλή στιγμή για την Εθνική μας ξανά μετά από αντεπίθεση. Ο Πίττας γύρισε στον Λοΐζου ο οποίος από τη θέση του πέναλτι αστόχησε ενώ ήταν εντελώς μόνος. 

5' - ΓΚΟΛ για την Εθνική! Αντεπίθεση με τον Λοΐζου, έδωσε στον Κάστανο ο οποίος από πλάγια θέση εντός περιοχής πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

1' - Σέντρα στο ΓΣΠ.

ΚΥΠΡΟΣ: Παρασκευάς, Σατσιάς (73′ Σιήκκης), Ανδρέου.Σ , Παναγιώτου (85′ Αντωνίου), Πηλέας (86′ Κορέια), Χαραλάμπους (61′ Κωστή), Χ.Κυριάκου (73′ Κούσουλος), Κάστανος (85′ Ανδρέου.Π), Λοϊζου (61′ Ανδρέου.Ε), Κακουλλή (86΄ Νεοφύτου), Πίττας (86′ Κούτσακος).

ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Τσοζουχάρ, Στέφαν, Μπαμπότζιο, Ντουμπράβανου, Ρεβένκο, Ράτα, Λούνγκου, Πούσκας, Γκερασιμέντσοβ, Φρατέα, Ποπέσκου.

ΣΚΟΡΕΡ: 5' Κάστανος, 30', 44' Χαραλάμπους / 55' Ποπέσκου, 88' Στίνα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μαριάν Μαρμπού (Ρουμανία)

