Αλλάζει στάση και λέει το «ναι» ο Ντε Τζέρμπι στην Τότεναμ!

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Τότεναμ από το βράδυ της Κυριακής, αφού είναι το top υποψήφιους για τα «σπιρούνια» ώστε ν’ αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Τούντορ.

Ο άλλοτε κόουτς της Μπράιτον αρχικά ήταν αρνητικός και ήθελε ν’ αναλάβει από το καλοκαίρι, αλλά το συμβόλαιο που του έχει προταθεί από το λονδρέζικο κλαμπ, οι οικονομικές απολαβές και το γενναίο μπόνους επιβίωσης της ομάδας αυτή τη στιγμή, τον δελεάζουν.

Προς το παρόν κατάληξη δεν υπάρχει, αλλά όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, ο Ντε Τζέρμπι είναι πολύ κοντά στη θετική απάντηση, για την οποία οι άνθρωποι της Τότεναμ μιλούν συνεχώς μαζί του, μη σταματώντας ούτε τις βραδινές ώρες της Κυριακής!