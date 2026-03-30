ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

Το αήττητο σερί με τον Μάουρο Καμορανέζι που έφτασε τα εφτά παιχνίδια (τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες), έφερε… ανόρθωση στη βαθμολογία και κατ' επέκταση, μία ξεγνοιασιά. Η Ανόρθωση είναι πλέον στο +9 από τη θέση υποβιβασμού και δεν πρέπει να ανησυχεί, καθώς η πορεία της είναι ανοδική και όσον αφορά την απόδοση. Έχει κατά κάποιο τρόπο ξεμπερδέψει και είναι ένα γεγονός, που δίνει ευελιξία στους ιθύνοντες για το «χτίσιμο» ενόψει της νέας σεζόν, παρόλο που η οικονομική στενότητα συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Όμως, δεν υφίσταται ένα εμπόδιο, που είχε να κάνει με την παρουσία της ομάδας στα… σαλόνια. Γιατί, μέχρι πριν 2-3 αγωνιστικές, ήταν στη ζώνη υποβιβασμού και όλα περνούσαν από το μυαλό.

Η αλήθεια είναι πως έγιναν ως τώρα κάποιες κινήσεις ανανέωσης, με σημαντικές μονάδες όπως οι Σένσι, Κις, Φουρτάδο ενώ συνεχίζει και ο Τάντι. Θετικές ενδείξεις υπάρχουν και με τον Κίκο ενώ επιπρόσθετα, οι παίκτες που αφίχθηκαν τον Ιανουάριο (Τόσιτς, Λόπες, Μίντετορπ, Κάρλστρομ, Ντα Κρουζ) έχουν ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. «Δεμένοι» είναι επίσης οι Κωστάκης Αρτυματάς, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Ανδρέας Χρυσοστόμου.

Υπάρχει δηλαδή ένας κορμός και πάνω σε αυτόν θα «χτιστεί» το ρόστερ. Δεν θα γίνουν δηλαδή σχεδόν 20 προσθήκες, όπως το περασμένο καλοκαίρι, όπου οι συνθήκες ήταν πιεστικές, με τον Απόστολο Μακρίδη να τρέχει να προλάβει το εμπάργκο. Ο τεχνικός διευθυντής της «Κυρίας», που τυγχάνει της εμπιστοσύνης της διοίκησης Κυριάκου Πραστίτη, ξεκίνησε ήδη την προεργασία του.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με την Αραράτ το καρέ στα ημιτελικά

Φούτσαλ

|

Category image

Το… καρέ ομάδων που θέλουν τον Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θετικό πρόσημο για τον Μπάλκοβετς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαρούμενος ο Μάντζιος αλλά «δεν μου άρεσε η χαλάρωση στα τελευταία λεπτά»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη

Ελλάδα

|

Category image

Το ποσό που μάζεψαν οι ΑΠΟΕΛίστες σε τέσσερις ώρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτος και... τυπικά ο Ολυμπιακός, λύγισε τον λαβωμένο Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιτυχημένο το δεύτερο τεστ με… υποσημείωση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καιρός να... ξαναμιλήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πραγματικός στόχος το Nations League - Δεν θα αλλάξω τον τρόπο σκέψης ως προπονητής»Τι

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη