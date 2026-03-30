Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

Το αήττητο σερί με τον Μάουρο Καμορανέζι που έφτασε τα εφτά παιχνίδια (τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες), έφερε… ανόρθωση στη βαθμολογία και κατ' επέκταση, μία ξεγνοιασιά. Η Ανόρθωση είναι πλέον στο +9 από τη θέση υποβιβασμού και δεν πρέπει να ανησυχεί, καθώς η πορεία της είναι ανοδική και όσον αφορά την απόδοση. Έχει κατά κάποιο τρόπο ξεμπερδέψει και είναι ένα γεγονός, που δίνει ευελιξία στους ιθύνοντες για το «χτίσιμο» ενόψει της νέας σεζόν, παρόλο που η οικονομική στενότητα συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Όμως, δεν υφίσταται ένα εμπόδιο, που είχε να κάνει με την παρουσία της ομάδας στα… σαλόνια. Γιατί, μέχρι πριν 2-3 αγωνιστικές, ήταν στη ζώνη υποβιβασμού και όλα περνούσαν από το μυαλό.

Η αλήθεια είναι πως έγιναν ως τώρα κάποιες κινήσεις ανανέωσης, με σημαντικές μονάδες όπως οι Σένσι, Κις, Φουρτάδο ενώ συνεχίζει και ο Τάντι. Θετικές ενδείξεις υπάρχουν και με τον Κίκο ενώ επιπρόσθετα, οι παίκτες που αφίχθηκαν τον Ιανουάριο (Τόσιτς, Λόπες, Μίντετορπ, Κάρλστρομ, Ντα Κρουζ) έχουν ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. «Δεμένοι» είναι επίσης οι Κωστάκης Αρτυματάς, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Ανδρέας Χρυσοστόμου.

Υπάρχει δηλαδή ένας κορμός και πάνω σε αυτόν θα «χτιστεί» το ρόστερ. Δεν θα γίνουν δηλαδή σχεδόν 20 προσθήκες, όπως το περασμένο καλοκαίρι, όπου οι συνθήκες ήταν πιεστικές, με τον Απόστολο Μακρίδη να τρέχει να προλάβει το εμπάργκο. Ο τεχνικός διευθυντής της «Κυρίας», που τυγχάνει της εμπιστοσύνης της διοίκησης Κυριάκου Πραστίτη, ξεκίνησε ήδη την προεργασία του.