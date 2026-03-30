Η ενδεκάδα της Κύπρου ενόψει του νέου φιλικού

Έτοιμη για νέο τεστ η Εθνική!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στις 19:00 τη Μολδαβία, μετά την ήττα στο φιλικό με την Λευκορωσία (0-1). Ο Απόστολος Μάντζιος θα προχωρήσει σε δοκιμές, ενώ θα δώσει χρόνο συμμετοχές σε όλους όσους βρίσκονται στη διάθεση του.

Σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης με τη Λευκορωσία, δεν υπολογίζεται ο Γιώργος Μαλεκκίδης.

Η ενδεκάδα: Παρασκευάς, Σατσιάς, Παναγιώτου, Σ.Ανδρέου, Πηλέας, Κυριάκου, Κάστανος, Χαραλάμπους, Λοΐζου, Κακουλλής, Πίττας.