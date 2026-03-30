Ολυμπιακός: «Ζητήματα που άπτονται πιθανών παρεμβάσεων, αλλοίωσης συνθηκών ισονομίας ή σκιών»

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού μέσω της οποίας τοποθετείται για συμβάντα που διαδραματίστηκαν την πρώτη αγωνιστική των play out.

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα τα όσα διαδραματίστηκαν στην 1η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος, τα οποία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα και ανησυχίες σε σχέση με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ζητήματα που άπτονται πιθανών παρεμβάσεων, αλλοίωσης συνθηκών ισονομίας ή σκιών γύρω από τη διεξαγωγή αγώνων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία ή σιωπή. Αντιθέτως, οφείλουν να διερευνώνται άμεσα, με θεσμική σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη διαφάνεια.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας καλεί τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν σε βάθος όλα όσα έχουν δημόσια λεχθεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που υπάρχει ή δύναται να προκύψει, ώστε να διασφαλιστούν η αξιοπιστία του πρωταθλήματος και η εμπιστοσύνη του φίλαθλου κοινού.

Παράλληλα, θεωρούμε επιβεβλημένη τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ακεραιότητας της διοργάνωσης και τη διασφάλιση συνθηκών αντικειμενικότητας και ισονομίας για όλες τις ομάδες. Την ίδια στιγμή, όλες οι ομάδες οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τιμήσουν την ιστορία, τη φανέλα και τον κόσμο τους.

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του ευ αγωνίζεσθαι και θα συνεχίσει να τοποθετείται με καθαρό και υπεύθυνο λόγο σε κάθε ζήτημα που αφορά την αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου».