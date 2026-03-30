Η Ρόμα ονειρεύεται την επιστροφή του Μο Σαλάχ στην «Αιώνια Πόλη»

Την απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμος με τη Λίβερπουλ μετά από μια επιτυχημένη και άκρως ιστορική διαδρομή στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ πήρε ο Μο Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό να αποχωρεί ως ελεύθερος από το «Άνφιλντ» στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ήδη πολλές είναι οι ομάδες που ορέγονται την «υπογραφή» του 33χρονου σταρ το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον ίδιο να κρατά κλειστά τα... χαρτιά του για το μέλλον και τον σύλλογο που θα επιλέξει να αγωνίζεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» η Ρόμα επιχειρεί να μπει «σφήνα» στη διεκδίκησή του και να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την επιστροφή του Σαλάχ στην «Αιώνια Πόλη»!

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ιταλικό Μέσο οι «τζαλορόσι» ποντάρουν στη συναισθηματική σύνδεση που υπάρχει στον σύλλογο της Ρώμης και τον πολύπειρο μεσοεπιθετικό, ο οποίος και έφτιαξε το όνομά του στο «Ολίμπικο» τη διετία 2015/17, προτού πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Μάλιστα σημειώνεται πως έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές με τον παίκτη για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του.

Με τη φανέλα της Ρόμα ο Σαλάχ κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές με 34 γκολ και 21 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.