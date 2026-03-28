ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έξαλλοι στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θα χάσει σημαντικά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων τα προημιτελικά του Champions League

Έντονος εκνευρισμός επικρατεί στις τάξεις της Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του Ραφίνια, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της σεζόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο «FootMercato», ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γαλλία στη Βοστώνη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει άμεσα στη Βαρκελώνη για θεραπεία. Η εκτιμώμενη απουσία του σημαίνει πως θα χάσει σημαντικά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων τα προημιτελικά του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το ντέρμπι με την Εσπανιόλ, αλλά και αρκετές αναμετρήσεις της La Liga.

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη οργή στους «μπλαουγκράνα» είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο παίκτης είχε εκφράσει ανησυχία πριν από τον αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Ραφίνια είχε ενημερώσει το επιτελείο της Βραζιλίας ότι δεν αισθανόταν καλά και είχε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιήθηκε κανονικά ως βασικός.

Στη Μπαρτσελόνα θεωρούν πως ο παίκτης θα έπρεπε να προστατευτεί, να ξεκουραστεί και να μην αγωνιστεί σε ένα φιλικό παιχνίδι χωρίς ουσιαστικό διακύβευμα. Παράλληλα, εκτιμούν ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρει ένα μερίδιο ευθύνης, καθώς αποδέχθηκε να αγωνιστεί παρά τις ενοχλήσεις που ένιωθε.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει πλήρη ακατανόησία στο εσωτερικό της ομάδας. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, στη Μπαρτσελόνα δεν μπορούν να κατανοήσουν τον χειρισμό της υπόθεσης από το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες: ένα απαιτητικό υπερατλαντικό ταξίδι, έντονο jet lag και συμμετοχή σε φιλικά παιχνίδια σε μια περίοδο όπου κρίνονται οι στόχοι της σεζόν.

Ο τραυματισμός έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο όπου ο Ραφίνια βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας καταγράψει 19 γκολ σε 31 αγώνες τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα μέσα στη χρονιά, κάτι που εντείνει την ανησυχία στο στρατόπεδο των Καταλανών.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να λάβει αποζημίωση από τη FIFA λόγω της διάρκειας της απουσίας, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Ο Χάνσι Φλικ παραμένει έξαλλος, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ενός από τους πιο κομβικούς παίκτες του σε μια καθοριστική καμπή της σεζόν.

monobala.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

