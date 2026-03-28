Πόση ήταν τελικά η αποζημίωση του Αλμέιδα μετά την απόλυσή του από τη Σεβίλλη

Νέα σελίδα για τη Σεβίλλη, καθώς η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ματίας Αλμέιδα, με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα να αναλαμβάνει τα ηνία των Ανδαλουσιάνων.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν εξαρχής το Νο.1 φαβορί για τον πάγκο της ομάδας ύστερα από την απόλυση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ και πλέον αναλαμβάνει να βγάλει από το δύσκολο μονοπάτι τη Σεβίλλη. Από την άλλη, για τον Αλμέιδα, παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο ως προπονητής της Σεβίλλης το προηγούμενο καλοκαίρι, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε την πρώτη του σεζόν στον πάγκο.

Τα αρνητικά αποτελέσματα και ο κίνδυνος υποβιβασμού επιτάχυναν την αποχώρησή του, με την ήττα από την Βαλένθια και την εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο να λειτουργούν ως καταλύτης για την απόφαση. Σύμφωνα με το «ESTADIO Deportivo», η αποχώρηση του Αλμέιδα ήταν πολύ πιο φιλική από άλλες απολύσεις στη Σεβίλλη, όπως αυτή του Γκαρθία Πιμιέντα, που δεν είχε καν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει. Αντίθετα, ο Αργεντινός τεχνικός επισκέφθηκε το προπονητικό της ομάδας την επόμενη ημέρα, για να αποχαιρετήσει προσωπικά τους παίκτες και το προσωπικό.

Οσον αφορά την αποζημίωση, η Σεβίλλη πλήρωσε τον Αλμέιδα σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα τη στιγμή της αποχώρησης του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, το πακέτο αποζημίωσης του Αργεντινού προπονητή αφορά μόνο το πρώτο μέρος του τριετούς συμβολαίου του, με ορισμένες πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για μικρό ποσό, το οποίο ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ θα το δώσει στο επιτελείο του.

Athletiko.gr