Πόση ήταν τελικά η αποζημίωση του Αλμέιδα μετά την απόλυσή του από τη Σεβίλλη

Ο Ματίας Αλμέιδα αποχώρησε από τη Σεβίλλη στην 29η αγωνιστική της σεζόν στη La Liga και πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Νέα σελίδα για τη Σεβίλλη, καθώς η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ματίας Αλμέιδα, με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα να αναλαμβάνει τα ηνία των Ανδαλουσιάνων.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν εξαρχής το Νο.1 φαβορί για τον πάγκο της ομάδας ύστερα από την απόλυση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ και πλέον αναλαμβάνει να βγάλει από το δύσκολο μονοπάτι τη Σεβίλλη. Από την άλλη, για τον Αλμέιδα, παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο ως προπονητής της Σεβίλλης το προηγούμενο καλοκαίρι, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε την πρώτη του σεζόν στον πάγκο.

Τα αρνητικά αποτελέσματα και ο κίνδυνος υποβιβασμού επιτάχυναν την αποχώρησή του, με την ήττα από την Βαλένθια και την εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο να λειτουργούν ως καταλύτης για την απόφαση. Σύμφωνα με το «ESTADIO Deportivo», η αποχώρηση του Αλμέιδα ήταν πολύ πιο φιλική από άλλες απολύσεις στη Σεβίλλη, όπως αυτή του Γκαρθία Πιμιέντα, που δεν είχε καν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει. Αντίθετα, ο Αργεντινός τεχνικός επισκέφθηκε το προπονητικό της ομάδας την επόμενη ημέρα, για να αποχαιρετήσει προσωπικά τους παίκτες και το προσωπικό.

Οσον αφορά την αποζημίωση, η Σεβίλλη πλήρωσε τον Αλμέιδα σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα τη στιγμή της αποχώρησης του. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, το πακέτο αποζημίωσης του Αργεντινού προπονητή αφορά μόνο το πρώτο μέρος του τριετούς συμβολαίου του, με ορισμένες πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για μικρό ποσό, το οποίο ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ θα το δώσει στο επιτελείο του.

Έντονη ανησυχία στην Άρσεναλ για Μαντουέκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από πανηγύρι ανόδου, μέχρι «καυτό» φινάλε - Τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αντίδραση και η ελπίδα για το μέλλον απέναντι στη Μολδαβία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Έξαλλοι στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαμάλ: «Δεν μπορούσα να αγοράσω PlayStation και έπαιζα με κάρτες Pokemon για ένα ευρώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Μπολόνια τσεκάρει ξανά τον Πιρόλα του Ολυμπιακού»

Ελλάδα

|

Category image

Αποθεωτικός Κλοπ για Σαλάχ: «Είναι αναντικατάστατος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΗΠΑ - Βέλγιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Αγωνία για Ρότα, επιστρέφει ο Βάργκα

Ελλάδα

|

Category image

Το «παζλ» στην άμυνα, απόντος του Κβίντα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Αντονέλι poleman και στη Σουζούκα

AUTO MOTO

|

Category image

Τεράστιο πλήγμα για Μπαρτσελόνα με Ραφίνια που μπαίνει στα πιτς για πέντε εβδομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από την Ανόρθωση η Στέλλα Μάρκου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Nέα πρόκληση για Εθνική Παίδων στο Βελιγράδι

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

