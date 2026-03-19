Βρέθηκε το «καρφί» στην Τσέλσι για τις διαρροές της 11άδας στα media!

Δίχως να γίνει αναφορά αν πρόκειται για παίκτη του ρόστερ ή για κάποιο άλλο άτομο που σχετίζεται άμεσα με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Λίαμ Ροζίνιορ τόνισε πως εντοπίστηκε το «καρφί» στην Τσέλσι.

Εδώ και λίγο καιρό τα αγωνιστικά πλάνα του κόουτς των «μπλε» και οι επιλογές του για την 11άδα διέρρεαν στον Τύπο με απόλυτη ακρίβεια και οι άνθρωποι του κλαμπ είχαν αρχίσει να σκέφτονται πως υπήρχε συγκεκριμένο άτομο που ευθυνόταν γι' αυτό.

Ο Ροζίνιορ, μετά και τη ρεβάνς με την Παρί στους «16» του Champions League, τόνισε πως έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος που έδινε τις πληροφορίες στα media και πως το ζήτημα έχει διευθετηθεί ήδη, εσωτερικά...

