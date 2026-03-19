«Έδεσε» άλλον ένα νεαρό η Ομόνοια

Ενημερώνουμε πως ο 17χρονος (24/05/2008), Ηλίας Στυλιανού, υπέγραψε πολυετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Στυλιανού, ο οποίος αγωνίζεται ως ανασταλτικός μέσος, βρίσκεται από την ηλικία των 5 χρόνων (2014) στην Ακαδημία μας, καθώς άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο από το Κλιμάκιο Grassroots της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Λάρνακα. Αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι και την Κ19 με την οποία στη φετινή σεζόν μετράει 21 συμμετοχές (19 ως βασικός και 2ως αλλαγή) και επτά γκολ!

Συγχαίρουμε τον Ηλία Στυλιανού για το πρώτο του επαγγελματικό́ συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται.