Δολοφονία Κλεομένη: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης το οποίο φέρεται να κάλεσε ο 23χρονος!

Στην προσαγωγή ενός 30χρονου ημεδαπού προχώρησε η ελληνική αστυνομία, η οποία είχε κάνει έφοδο στον κεντρικό σύνδεσμο οπαδών του Άρη, «Super 3».

Ο 23χρονος μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, φέρεται να κάλεσε τηλεφωνικά τον προσαχθέντα, όπως αναφέρει το voria.gr.

Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνα στην οικία του 30χρονου και εφόσον προκύψει εμπλοκή του και στοιχεία σε βάρος του η προσαγωγή θα μετατραπεί σε σύλληψη.

Ο προσαχθείς φέρεται ως πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης -δηλωνόταν σε φύλλα αγώνων- και οργανωμένος οπαδός της ομάδας. Είχε καταδικαστεί τελεσιδίκως για πυροβολισμό σε βάρος δύο ατόμων, φερόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το 2025, ο 30χρονος, μαζί με έναν 32χρονο, τιμωρήθηκαν από το Εφετείο για πλημμελήματα που επέσυραν ποινές φυλάκισης 32 και 18 μηνών, με αναστολή, για το περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2021, στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είχαν πέσει τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης έκριναν ένοχο τον 30χρονο οπλοφόρο για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, πράξη για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε βαθμό κακουργήματος (επιπλέον καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας).

Το επεισόδιο είχε γίνει μέρα - μεσημέρι σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο θύματα, λίγες ώρες αφότου έγινε το συμβάν, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν απευθυνθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Έφεραν τραύματα στα πόδια και μετά τις ιατρικές εξετάσεις οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, όπου κλήθηκαν να καταθέσουν για το περιστατικό.

