Ο Κορέια έγραψε ιστορία σε ένα εκπληκτικό ημίχρονο

Φοβερό πρώτο ημίχρονο έκανε η Πάφος FC απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα καταφέρνοντας να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 4-0, θυμίζοντας την εκπληκτική εικόνα που μας είχε συνηθίσει κυρίως στην περσινή χρονιά.

Τα τρία από τα τέσσερα τέρματα της ο Κορέια, για τον οποίο ο αγώνας εξελίχθηκε σε ιστορικής σημασίας στην καριέρα του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που σκοράρει χατ – τρικ και μάλιστα από το πρώτο 45λεπτο και σαφώς θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην καριέρα του.