Η Νιούκαστλ ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν, με έναν 39χρονο τερματοφύλακα!

Στο Μπακού όλα δείχνουν μια «κανονική» ευρωπαϊκή βραδιά, μέχρι να κοιτάξεις τη λίστα συμμετοχών. Η Νιούκαστλ φτάνει στα Play Offs της κορυφαίας διοργάνωσης με «βασικό» έναν βετεράνο που μέχρι τώρα την έβλεπε από την… τηλεόραση! Η απουσία του Κραφτ αλλάζει τα δεδομένα μέσα σε ένα απόγευμα και ο Τζον Ράντι βρίσκεται ξαφνικά μέσα στην αποστολή. Άλλωστε, στο Champions League κάποιες παρουσίες δεν γράφονται στο φύλλο αγώνα, αλλά στην… ιστορία!

«Λες και ήταν γραφτό»: Ο προπονητής της Μάνσφιλντ έχει κάθε λόγο να... θυμάται τον Μπράιαν Κλαφ απέναντι στην Άρσεναλ!

Και ξαφνικά, η ιστορία αλλάζει… γάντια

Στις 18 Φεβρουαρίου, στο στάδιο «Τοφίκ Μπαχράμοφ» ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο των «ζευγαριών». Η Καραμπάγκ τερμάτισε 22η στη League Phase και ψάχνει το βράδυ της υπέρβασης, ενώ η Νιούκαστλ 12η και θέλει απλώς να μεταφέρει την ιστορία στη ρεβάνς, με τον έλεγχο στα χέρια της. Συνήθως, σε τέτοια ζευγάρια, το πρώτο ματς δεν σε στέλνει στους «16», απλώς αποφασίζει ποιος θα κοιμηθεί πιο ήσυχος μέχρι το επόμενο…

Η ομάδα του Έντι Χάου έρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στην Αγγλία. Πρώτα το 2-1 μέσα στην έδρα της Τότεναμ και έπειτα η πρόκριση στο FA Cup επί της Άστον Βίλα με σκορ 3-1, δείχνοντας πως βρίσκεται στο πιο σταθερό της διάστημα μέσα στη σεζόν.

Υπάρχει, όμως, μία λεπτομέρεια που αλλάζει το κάδρο. Ο Έμιλ Κραφτ, τραυματίας στο γόνατο από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν ακολούθησε την αποστολή, ούτε δηλώθηκε στη λίστα του Champions League. Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Νιούκαστλ ήταν για την ακρίβεια, στις 2 Νοεμβρίου απέναντι στη Γουέστ Χαμ, όταν αποχώρησε στο ημίχρονο και από τότε δεν επέστρεψε ποτέ σε αγώνα.

Από τις σιωπηλές Κυριακές στις… ευρωπαϊκές Τετάρτες

Κι εκεί που η αποστολή δείχνει τυπική, ξεχωρίζει ένα όνομα που δεν περιμένεις να ορίζει ευρωπαϊκή βραδιά: ο Τζον Ράντι. Δεν είναι ο βασικός, ούτε ο άμεσος αναπληρωματικός. Στη σειρά βρίσκονται μπροστά του ο Άαρον Ράμσντεϊλ, ο Νικ Πόουπ και ο Μαρκ Γκιλέσπι, κι όμως αυτός είναι που ακολουθεί το ταξίδι!

Στα 39 του, χωρίς συμμετοχή με τη Νιούκαστλ και χωρίς ποτέ να έχει αγωνιστεί στο Champions League, βρίσκεται ξαφνικά ένα βράδυ μακριά από τη διοργάνωση που οι περισσότεροι ζουν στα καλύτερά τους χρόνια!

Ψάχνοντας προς τα πίσω, η τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία έρχεται με τη Γουλβς στο Europa League τον Αύγουστο του 2020, τότε που έμοιαζε απλώς άλλη μία στάση στη διαδρομή. Από εκεί και μετά η ιστορία χαμηλώνει ένταση, με πιο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος, εκείνο με την Μπέρμιγχαμ στην Championship τον Μάιο του 2024. Μια καριέρα που κατέβηκε κατηγορία μαζί με τον ρυθμό της, πριν τον φέρει ξανά το ίδιο το ποδόσφαιρο εκεί που δεν το περίμενε.

Ένα βράδυ Championship, αξίας… Premier League

Πριν φτάσει, ωστόσο, στη φετινή αποστολή, ο Τζον Ράντι είχε ήδη ζήσει τη δική του μεγάλη στιγμή, απλώς όχι σε τόσο «φωτεινό» σκηνικό.

Τον Απρίλιο του 2018, η Γουλβς του Νούνο Εσπίριτο Σάντο αντιμετωπίζει την Κάρντιφ μέσα στο «Μολινό», σε ντέρμπι κορυφής της Championship που ουσιαστικά κρίνει την άνοδο. Η πίεση τεράστια και το παιχνίδι οδηγείται στα 11 μέτρα… δύο φορές. Στο πρώτο πέναλτι ο Ράντι αποκρούει, στο δεύτερο η μπάλα φεύγει άουτ, και το 0-0 μένει μέχρι το τέλος.

Η διαφορά ανοίγει στο +9 και λίγες εβδομάδες μετά η Γουλβς επιστρέφει στην Premier League. Δεν σήκωσε τρόπαιο εκείνο το βράδυ, αλλά κράτησε μια ολόκληρη κατηγορία στα… γάντια του, στο ίσως πιο καθοριστικό ματς της καριέρας του!

Στο Αζερμπαϊτζάν η Νιούκαστλ του Έντι Χάου ξεκινά τα Play Offs του Champions League, με τον Κραφτ εκτός και τον 39χρονο Τζον Ράντι μέσα στην αποστολή, έναν τερματοφύλακα που δεν έχει ζήσει ποτέ τη διοργάνωση από το γήπεδο. Μπορεί να μη γραφτεί το όνομά του στο φύλλο αγώνα, όμως ήδη βρίσκεται στην πιο… παράξενη ευρωπαϊκή βραδιά της καριέρας του. Γιατί κάποιοι κοιτούν τα «αστέρια» από την ενδεκάδα κι άλλοι από την… πύλη αναχωρήσεων!

