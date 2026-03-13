Σε συζητήσεις με τον Ράις για νέο ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ

Αποφασισμένη να κάνει τα πάντα ώστε να «δέσει» για πολλά ακόμη χρόνια τον ηγέτη της μεσαίας της γραμμής, μοιάζει να είναι η Άρσεναλ!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι «κανονιέρηδες» έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Ντέκλαν Ράις προκειμένου οι δύο πλευρές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν νέα πολυετής επέκταση συμβολαίου!

Ο 27χρονος διεθνής χαφ δεσμεύεται με τον σύλλογο του Λονδίνου με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ υπάρχει και οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

Ωστόσο, στην Άρσεναλ βλέπουν στο πρόσωπο του Άγγλου μέσου τον ηγέτη που χρειάζεται η ομάδα για να πρωταγωνιστεί στο μέλλον, με αποτέλεσμα να είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα νέο ηγεμονικό συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο Ράις μετακόμισε στο «Έμιρεϊτς» από τη Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2023 με ένα ποσό κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ, μετρώντας έκτοτε 144 συμμετοχές με 20 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το σύνολο του Αρτέτα.

