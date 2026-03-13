Σε συζητήσεις με τον Ράις για νέο ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ

Σε συζητήσεις με τον Ντέκλαν Ράις βρίσκεται η Άρσεναλ με στόχο να τον πείσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του για πολλά ακόμη χρόνια.

Αποφασισμένη να κάνει τα πάντα ώστε να «δέσει» για πολλά ακόμη χρόνια τον ηγέτη της μεσαίας της γραμμής, μοιάζει να είναι η Άρσεναλ!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι «κανονιέρηδες» έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Ντέκλαν Ράις προκειμένου οι δύο πλευρές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν νέα πολυετής επέκταση συμβολαίου!

Ο 27χρονος διεθνής χαφ δεσμεύεται με τον σύλλογο του Λονδίνου με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ υπάρχει και οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

Ωστόσο, στην Άρσεναλ βλέπουν στο πρόσωπο του Άγγλου μέσου τον ηγέτη που χρειάζεται η ομάδα για να πρωταγωνιστεί στο μέλλον, με αποτέλεσμα να είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα νέο ηγεμονικό συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο Ράις μετακόμισε στο «Έμιρεϊτς» από τη Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2023 με ένα ποσό κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ, μετρώντας έκτοτε 144 συμμετοχές με 20 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το σύνολο του Αρτέτα.

Η μάχη των σκόρερ – Οι δύο της Ομόνοιας, ο Άντερσον και ο Αντερέγκεν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

AUTO MOTO

Όμορφη κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Κλήσεις που φέρνουν ερωτήματα…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Νέο σοκ στη Μονακό: Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Μάικ Τζέιμς!

EUROLEAGUE

ΦΩΤΟΣ: Το πάρτι πρόκρισης της ΑΕΛ

ΑΕΛ

Κάλια: «Ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά»

Κύπρος

Ο Σέρχιο Γιουλ έγραψε ιστορία: Ο πρώτος με 700 τρίποντα στην EuroLeague

EUROLEAGUE

Κέρδισε και συνεχίζει να ελπίζει η Δόξα

ΔΟΞΑ

Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και έκλεισε θέση στον τελικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε ντεμπούτο στα 41 του στο Europa League και έγραψε ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

Τρίτο φαβορί για το Conference League η ΑΕΚ Αθηνών, πρώτη η Κρίσταλ Πάλας (Που βρίσκεται η ΑΕΚ)

Ελλάδα

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή στο ντέρμπι με τον Άρη!

Ελλάδα

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας Αραδίππου

ΑΕΛ

