Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε ντεμπούτο στα 41 του στο Europa League και έγραψε ιστορία

Ο Τιάγκο Σίλβα έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης στη Γερμανία, καθώς σε ηλικία 41 ετών έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που πραγματοποιεί το ντεμπούτο στο Europa League.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, με τεράστια καριέρα σε Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, με συνολικά 105 συμμετοχές στο Champions League, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη φανέλα της Πόρτο.

Η ιστορική πρώτη συμμετοχή του Βραζιλιάνου στη διοργάνωση συνοδεύτηκε από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, καθώς οι «Δράκοι» επικράτησαν της Στουτγκάρδης με 2-1 και έγιναν το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ομάδα του Φαραόλι κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στα γκολ των Τέρεμ Μόφι (21') και Ροντρίγκο Μόρα (27').

Παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί κατάφεραν να μειώσουν σε 1-2 με τον Ουντάφ πριν από την ανάπαυλα, η Πόρτο διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το προβάδισμά της στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν σαφές πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο «Ντραγκάο».

