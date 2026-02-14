ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ριέρα για Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Απογοήτευση»

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Άλμπερτ Ριέρα, μίλησε σε συνέντευξη του για τη θητεία του Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη.

Ο Άλμπερτ Ριέρα, ο νέος προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο ραδιόφωνο της «Marca» και μίλησε σχετικά με την προσέγγισή του στην οικοδόμηση μιας ομάδας, τονίζοντας πως πριν συζητήσει συστήματα και τακτικές με τους πάικτες του, επικεντρώνεται πρωτα στην ανθρώπινη πτυχή τους.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εξήγησε ότι, όταν έφτασε στον γερμανικό σύλλογο, η πρώτη του επαφή με την ομάδα ήταν να θεσπίσει τους κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς, με την πρώτη λέξη που τους είπε να είναι μία: ο σεβασμός.

«Ποτέ δεν μιλάω για τακτικές την πρώτη μου μέρα. Μιλάμε για την ομάδα, το άτομο, τον σεβασμό και τους κανόνες... αυτοί οι κανόνες αναφέρονται την πρώτη μέρα. Όταν έφτασα (στη Φρανκφούρτη) έβαλα τις διαφάνειες... κοιταζόμαστε ο ένας τον άλλον στα μάτια και λέω στα παιδιά: "αυτοί είναι οι κανόνες, δείτε τους, γιατί δεν θα επανέλθουν". Αν δεν υπάρχει σεβασμός, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ξεχάστε το σύστημα... μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 4-4-2 ή ακόμα και 15 παίκτες αν θέλετε», κατέληξε.

Ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε επιπλέον την αναδιοργάνωση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την θητεία, αλλά και την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τη «βασίλισσα», τόνισε ότι: «Για μένα, ήταν μια απογοήτευση... γνωρίζοντας τις ιδέες του Τσάμπι, ξέρω ότι θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα στη Ρεάλ Μαδρίτης...στο ποδόσφαιρο, κανείς όμως δεν έχει το ελευθέρας, έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα σήμερα».

