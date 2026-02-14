Στην 64η θέση ο Κουγιουμτζιάν στη Γιγαντιαία Κατάβαση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο καταβάσεων με συνολικό χρόνο 2.52.11 στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Milano-Cortina 26”

Με μια ολοκληρωμένη, αγωνιστικά ώριμη και απόλυτα επιτυχημένη παρουσία, ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν κατέλαβε την 64η θέση στη Γιγαντιαία Κατάβαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano–Cortina 2026, ολοκληρώνοντας και τις δύο απαιτητικές διαδρομές στο Stelvio Ski Centre στο Μπόρμιο, με συνολικό χρόνο 2.52.11.

Σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή 81 αθλητών, 69 χιονοδρόμοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν και τις δύο καταβάσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας της πίστας και την αξία της επιτυχίας του Κύπριου πρωταθλητή.

Πρώτη Κατάβαση

Στην πρώτη του προσπάθεια, ο Κουγιουμτζιάν αγωνίστηκε με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, καταγράφοντας χρόνο 1.29.14 και θέτοντας τις βάσεις για μια δυνατή συνολική παρουσία στον αγώνα.

Δεύτερη Κατάβαση

Στη δεύτερη και καθοριστική διαδρομή, σε σαφώς πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, επέδειξε αγωνιστική ωριμότητα και σταθερότητα, που του επέτρεψε να διαμορφώσει τον συνολικό χρόνο και να εξασφαλίσει την τελική 64η θέση στη γενική κατάταξη.

Γιάννος Κουγιουμτζιάν : «Όλα καλά, είμαστε όλοι χαρούμενοι»

Στην πρώτη σύντομη δήλωση του μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας του ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν ανέφερε : «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Πέτυχα τον στόχο να τερματίσω και τις δύο διαδρομές. Η δεύτερη διαδρομή ήταν λίγο πιο αργή. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλα καλά. Συνεχίζουμε για τον αγώνα της Δευτέρας στην Τεχνική κατάβαση»

Η σημερινή του εμφάνιση αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για το κυπριακό Αλπικό Σκι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του εξέλιξη και τη σταθερή του παρουσία στη διεθνή σκηνή, στη δεύτερη διαδοχική Ολυμπιακή του συμμετοχή μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Beijing 2022.

Στο πλευρό του Κύπριου αθλητή βρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Γραμματέας της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Ντίνος Λευκαρίτης Jr, ο Αρχηγός Αποστολής Ανδρέας Ελευθερίου και ο προπονητής Δώρος Χριστοδούλου, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθειά του σε κάθε στιγμή του αγώνα.

Η αγωνιστική παρουσία του Γιάννου Κουγιουμτζιάν στους Αγώνες συνεχίζεται τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή του στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom), όπου θα επιδιώξει ακόμη μία δυναμική εμφάνιση.

Η κυπριακή αποστολή θα εκπροσωπηθεί και στην Τεχνική Κατάβαση Γυναικών την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή της Άντρεας Λοϊζίδου, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική παρουσία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο πρόγραμμα του Αλπικού Σκι.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν για τη σημερινή του εξαιρετική εμφάνιση και το αποτέλεσμα, καθώς και σε όλα τα μέλη της αποστολής για την αφοσίωση και την επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν και την Άντρεα Λοϊζίδου καλή επιτυχία στις προσπάθειες τους που ακολουθούν και σε όλα τα μέλη της αποστολής καλή συνέχεια στους αγώνες. Ευχαριστεί επίσης για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ALLWYN (Diamond Partner) PETROLINA (Gold Partner), την ALLIANZ  (Silver Partner) και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner).

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

