Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Απόλλωνα στο «ΑΕΚ Αρένα»

Το όγδοο σερί τρίποντο που θα τον φέρει έναν βαθμό μακριά από τη δεύτερη θέση ψάχνει ο Απόλλωνας στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Αρένα».

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα προχώρησε σε δύο αλλαγές εν συγκρίσει με το ματς με τον Ολυμπιακό, καθώς οι Γκασπάρ και Ροντρίγκες πήραν τις θέσεις των Σιήκκη και Μάρκοβιτς αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Βούρος, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Λιούμπιτς, Ροντρίγκες, Τόμας, Βέισμπεκ, Μάρκες.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Άδωνη, Γκουστάβο Ασουνσάο, Ντουοντού, Σπόλιαριτς, Σιήκκης, Εσκρίτσε, Βρίκκης, Γιούσεφ, Παπαδόπουλος και Ρότης