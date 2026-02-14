ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα

Με στόχο την πέμπτη σερί νίκη που θα την κρατήσει σε επαφή με την κορυφή η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» τον Απόλλωνα.

Ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Ιμανόλ Ιδιάκεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το διπλό επί του ΑΠΟΕΛ, με τους Αλομέροβιτς και Ιβάνοβιτς να παίρνουν τις θέσεις των Παρασκευά και Καμπρέρα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Λέδες, Πονς, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Ροντέν, Γκουρφίνκελ, Χάιρο, Κυριάκου, Λουκαΐδης, Γκονζάλεθ, Καρδέρο, Μουντραζίγια.

