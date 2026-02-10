ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

Αμφίβολο παραμένει το μέλλον του Μο Σαλάχ στη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός πως οι δύο πλευρές έχουν... θάψει το τσεκούρι του πολέμου μετά την κρίση που πέρασε η σχέση τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού και έγκυρου δημοσιογράφου, Σάντι Αουνά του «footmercato», ο ατζέντης του Αιγύπτιου σούπερ σταρ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ για μια πιθανή μεταγραφή του πελάτη του στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του 33χρονου μεσοεπιθετικού «παίζει» για ομάδα της Saudi Pro League, ωστόσο, το γεγονός πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέτρεψε στον εκπρόσωπό του να ξεκινήσει επαφές με τον σύλλογο της Τζέντα, δείχνει τη διάθεσή του να «ψαχτεί» στην αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Σαλάχ δεσμεύεται με τους «reds» με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, μετρώντας τη φετινή σεζόν 25 συμμετοχές με 6 τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Άρη ο Ράτζκοφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είχε άλλη... γλύκα η 16η

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μερίνο μετά το χειρουργείο: «Ήδη βρίσκομαι κοντά στο να επιστρέψω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα ο Τραμετσάνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απειλεί με μηνύσεις ο Ριμπερί μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Έπσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τη Δευτέρα η ετήσια τελετή βράβευσης των αθλητών της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Ντέρμπι» με νικητή (MVP) τον Βέισμπεκ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σοκάρει «θρυλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» με 73% για τίτλο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη