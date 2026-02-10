«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

Αμφίβολο παραμένει το μέλλον του Μο Σαλάχ στη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός πως οι δύο πλευρές έχουν... θάψει το τσεκούρι του πολέμου μετά την κρίση που πέρασε η σχέση τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού και έγκυρου δημοσιογράφου, Σάντι Αουνά του «footmercato», ο ατζέντης του Αιγύπτιου σούπερ σταρ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ για μια πιθανή μεταγραφή του πελάτη του στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του 33χρονου μεσοεπιθετικού «παίζει» για ομάδα της Saudi Pro League, ωστόσο, το γεγονός πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέτρεψε στον εκπρόσωπό του να ξεκινήσει επαφές με τον σύλλογο της Τζέντα, δείχνει τη διάθεσή του να «ψαχτεί» στην αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Σαλάχ δεσμεύεται με τους «reds» με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, μετρώντας τη φετινή σεζόν 25 συμμετοχές με 6 τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

