Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

Ο πρώην μέσος της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας, Ντέλε Άλι, βρέθηκε ξανά στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά για τους λάθος λόγους.

Ο πρώην μέσος της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας, Ντέλε Άλι, επέστρεψε στην επικαιρότητα, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 29χρονος έχασε σχεδόν 150.000 λίρες σε νυχτερινά παιχνίδια πόκερ σε καζίνο του Λονδίνου μέσα σε λίγες μέρες.

Ο πρώην αστέρας των Λονδρέζων επισκεπτόταν συχνά το καζίνο που βρίσκεται στο κεντρικό Λονδίνο, όπου πιστεύεται ότι έχει επανειλημμένα σημειώσει απώλειες 25.000 λιρών τη βραδιά. Ο ποδοσφαιριστής, του οποίου η αξία αποτιμάται σε πάνω από 50 εκατομμύρια λίρες (περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ) στην ακμή του, είναι ακόμα 29 ετών, αλλά βρίσκεται χωρίς ομάδα μετά την απότομη πτώση της καριέρας του και την αποδέσμευσή του από την Κόμο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, η αναζήτηση νέας ομάδας συνεχίζεται, αλλά ο εθισμός του στον τζόγο θα μπορούσε να τον αποτρέψει από το ποδόσφαιρο. Φημολογείται ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να μπει στον χώρο του... πόκερ ο Ντέλε Άλι. «Εύκολο χρήμα», λέει ένας από τους αντιπάλους του.

Κάποιοι ανησυχούν για την υγεία του Άλι: «Είναι στην πραγματικότητα αρκετά λυπημένος επειδή δεν μιλάει ποτέ σε κανέναν και δεν φαίνεται καθόλου χαρούμενος. Όλοι ξέρουμε ότι δεν του λείπουν τα χρήματα και δεν φαίνεται να ανησυχεί πολύ για το αν θα χάσει τόσα πολλά, κάτι που είναι σπουδαίο για εμάς».

Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ και της Κόμο λέγεται ότι έχει περιουσία 20 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ), αλλά τα τελευταία χρόνια έχει παλέψει με επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα (παιδικό τραύμα) που έχουν καταστρέψει μια καριέρα που κάποτε υποσχόταν φήμη. Σε μια συνέντευξη με τον Γκάρι Νέβιλ το 2023, ο Ντέλε Άλι αποκάλυψε ότι πέρασε χρόνο σε κέντρο αποτοξίνωσης για να ξεπεράσει τον εθισμό του στα υπνωτικά χάπια, σε μια προσπάθεια να εξαλείψει την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.

ΔΙΕΘΝΗ

