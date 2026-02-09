ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρντιόλα: «Ολα μπορούν να γίνουν στην Premier League»

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε χθες στις καθυστερήσεις στο «Ανφιλντ» στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ με 2-1, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στη φετινή Premier League, και κατάφερε να μειώσει και πάλι τη διαφορά στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Αρσεναλ, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο τεχνικός των «πολιτών», Πεπ Γκουαρντιόλα, επανάλαβε πως η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα παραμένει φαβορί για τον τίτλο, αλλά η χθεσινή νίκη έδωσε ώθηση στην ομάδα του:

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Ηταν μια μεγάλη νίκη, που μας δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Η Αρσεναλ είναι πάντα το φαβορί, αλλά αν κοιμηθεί και κάνει κάποιο λάθος πρέπει να είμαι έτοιμοι να το εκμεταλλευτούμε. Είναι σημαντική η διαφορά, αλλά υπάρχουν ακόμη 13 ματς και όλα μπορούν να γίνουν στην Premierm League.»

